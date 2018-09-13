Пролежавший десятилетия подарок побудил бывшую “Мисс Алабама” присоединяться к адвентистской церкви

Члены Церкви адвентистов седьмого дня Саммервилл исполнили гимны хвалы в субботу, 4 августа 2018 года, когда стали свидетелями крещения Пейдж Филлипс Парнелл, «Мисс Алабама» 1980 года и первой вице-«Мисс Америка» 1981 года, и ее мужа Хейс Парнелл.

Пара присоединилась к общине в Саммервилле, штат Джорджия, США, после того как Парнелл вновь открыла экземпляр книги «Великая борьба» сооснователя адвентистской церкви Эллен Г. Уайт. 34 года назад она положила эту книгу на чердак. Книгу принесли два мальчика-подростка, которые посетили дом ее и первого мужа в 14 000 квадратных футов (1300 квадратных метров) в Аризоне в 1984 году.

«Это была моя привилегия крестить Хейса и Пейдж», — сказал пастор Саммервилл Эдвард Скорец. «Как раз перед тем, как погрузить Пейдж в воду, я сказал собравшимся: «В жизни Пейдж было время, когда люди глядя на нее, [видели только ее физические качества]. Теперь она хочет, чтобы когда люди смотрели на Пейдж, они видели Иисуса».

Дорога к Мисс Алабама

Когда Парнелл окончила среднюю школу в Лидсе, штат Алабама, она хотела поступать в религиозный колледж. У нее не было достаточно средств, но она слышала, что, если она примет участие в конкурсе Мисс Алабама, которое является частью ежегодного конкурса красоты «Мисс Америка», она может получить стипендию, даже если она не выиграет. Парнелл заняла первое место и была увенчана титулом мисс Алабама в 1980 году в возрасте 17 лет.

Она пошла дальше, чтобы представлять Алабаму на конкурсе Miss America 1981 года. Она выступала с двумя талантами — чревовещанием (от латинского «голос из живота» — сценический приём, при котором человек — чревовещатель, вентролог — говорит, не шевеля губами, создавая иллюзию, что голос исходит не из него — прим.пер.) и вокалом, что позволило ей стать первой вице-мисс.

В течение трех месяцев Парнелл наслаждалась гастролями с представлениями Боба Хоупа-Мисс Америка (United Service Organization), выступая для тысяч солдат на военных базах США за рубежом.

Жизнь после конкурсов красоты

После того, как ее первый брак закончился разводом, Парнелл вернулась в Лидс, где она вышла замуж за свою школьную любовь — Хейса, который управлял банком, который он основал и также к тому времени пережил развод.

Некоторое время спустя, когда Парнелл оказалась на чердаке, ее потянуло к коробке, в которой находилась «Великая Борьба». Когда она начала читать, она не смогла остановиться. Парнелл продолжила читать и другие книги Эллен Уайт, включая «Патриархи и Пророки», «Пророки и Цари», «Желание веков», «Деяния апостолов», «Путь ко Христу» и «Мысли с горы благословений».

В это время Пейдж и Хейс начали посещать церковь Саммервилл. Теплая атмосфера принятия у членов церкви и счастье, которое Пейдж нашла в своих чтениях, побудили Хейса также начать читать книги.

Пара сейчас активно вовлечена в церковную жизнь. Пейдж использует таланты, которыми она когда-то пользовалась на выступлениях, чтобы служить членам. Она использует свой дар публичных выступлений, чтобы передать свои свидетельства и проводит детские истории, используя свой дар вентрологии.

Новая перспектива, новое сообщество

Пара с готовностью заявляет, что то, что им действительно нужно в жизни, невозможно получить за деньги или внешний блеск, и это не может дать им то, что Бог предложил в качестве подарка — спасение и общение.

«Хейс и Пейдж взволнованы тем, что были крещены в церкви адвентистов седьмого дня и стали членами семьи, которая наполняет всю землю», — сказал Скорец. «[Они взволнованы] отождествить себя с людьми, которые ждут неизбежного возвращения Иисуса».

Новости Североамериканского дивизиона

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.