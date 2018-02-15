Вот уже более 20-ти лет Рейньер тер Хаар посвящает всего себя и свою карьеру служению бедным и обездоленным. В 1996 году он переехал со своей семьей в один отдалённый уголок Африки, чтобы стать миссионером-медиком. Вот, что чувствует врач, когда всеми силами пытается спасать жизни и приносить надежду в очень сложных условиях.

Чтобы добраться до работы, Рейньер тер Хаар тратит всего несколько минут.

«Бывает, ночью, когда меня вызывают на какой-то экстренный случай, там нужно быть еще быстрее. Иногда я еду на велосипеде», — рассказывает доктор-миссионер Рейньер Тер Хаар.

Доктор тер Хаар начал работать в качестве медицинского директора больницы «Нхома» в Малави в 1996 году.

«Я работал на Западе. Работал в Канаде и в Южной Африке, а затем в Англии, но я думаю, что в моей деятельности здесь нуждаются больше всего», — рассказывает он.

Как главврач, тер Хаар нанял доктора Кэтрин Ходж, чтобы решить одну проблему.

«Ко мне обратились из больницы и предложили рассмотреть возможность открытия отделения для новорождённых, потому что поняли, что оно крайне необходимо», — делится доктор Кэтрин Ходж.

Врачи делают всё, что в их силах, с тем малым, что у них есть. Младенцы спят по пятеро или даже больше в одной кровати. Самые маленькие спят в импровизированных инкубаторах.

«Мы придумали такие коробки, внизу которых светят и греют лампы. Кажется, с тех пор у нас больше не было ни одной смерти от переохлаждения», — объясняет Кэтрин Ходж.

Да, даже летом в Африке дети с пониженным весом умирают от переохлаждения. Очевидно, доктор Ходж как нельзя лучше выполняет эту работу вот уже целых два года, но при этом ей пришлось испытать серьезные душевные потрясения.

«Я много горевала. В Штатах я вообще не видела, как умирает ребенок — ни разу. Со временем я освоилась и наладила работу в этом отделении. Уже есть повод для оптимизма. Сегодня в этой палате 33 ребенка, но еще несколько лет назад у них не было бы никаких шансов — у большинства из них», — продолжает она.

Чтобы понять масштабы кризиса здравоохранения здесь, на африканском континенте, стоит лишь посмотреть на соотношение врач/пациент. Например, в Соединенных Штатах на одного врача приходится около четырехсот пациентов. Здесь, в Малави — подумать только! — 50 тысяч пациентов на одного врача.

В этой клинической больнице большое внимание уделяется обучению местных специалистов. Дэниел Чимуту в прошлом был садовником доктора тер Хаара.

«Моя мечта — стать хирургом-ортопедом», — говорит Дэниел Чимуту.

В настоящее время в «Нхоме» также обучаются 300 медсестёр. Олив Самбани окончила школу медсестер не так давно. А вообще в «Нхоме» она уже более 30-ти лет.

«Когда принимаешь ребенка, который очень болен, а затем через два-три дня видишь, как этот ребенок уже сам к тебе приходит и улыбается, то радуешься, осознавая, что ты сделала что-то хорошее», — делится медсестра Олив Самбани.

Как вы можете себе представить, жизнь в такой сельской общине может быть сложной — как на работе, так и дома.

«Пожалуй, больше всего проблем у нас с электричеством. Кроме того, воду приходится выкачивать из реки в пяти километрах от «Нхомы», — рассказывает Рейньер Тер Хаар.

Поэтому одна из многих целей больницы заключается в том, чтобы люди, которых они обучили, оставались в этой сельской местности, хотя часто здесь нелегко.

«Мы надеемся, что их христианские убеждения, которые привели их сюда, заставят их и остаться. Мы же стараемся предоставлять им достойное жильё», — продолжает главврач больницы Рейньер Тер Хаар.

Вскоре планируется построить дома с небольшими квартирами, чтобы предложить персоналу жилье по низким ценам.

«Для ухода за больными нужен энтузиазм. Тот, у кого он есть, а также сострадание к этим бедным людям, сможет оставаться и продолжать работать. Поэтому я считаю, что это место идеально подходит для малавиек», — говорит Олив Самбани.

И оно идеально подходит для таких врачей, как тер Хаар, — не из-за зарплаты, престижа или привилегий, а из-за чувства востребованности.

«До ближайшего города отсюда — 50 километров. В чрезвычайной ситуации может стоять вопрос жизни и смерти», — утверждает доктор-миссионер Рейньер Тер Хаар.

Эти люди каждый день находятся на «линии фронта» и спасают жизни.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.