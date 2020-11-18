Многодетная и прекрасная

Вопреки бытующему мнению, многодетная мама — это не всегда усталая женщина с немытыми волосами и потухшим взглядом. Алёна Горничар — яркий тому пример. Сейчас у Алёны шесть детей, старшему из которых двадцать, а младшей доченьке всего два годика. При этом Алёна улыбчива, бодра и прекрасна.
— Алёна, первый вопрос не я придумала, его задают все. Как вы до этого дошли?
— Я всегда мечтала, чтобы у меня было трое детей, но Господь меня благословил сверх ожиданий — ровно вдвое больше. Сначала один за другим родились три мальчика. Нам хотелось и девочку. Появилась на свет Алина, а позднее — Матвейка. Была семья, как в песенке: «Четыре сыночка и лапочка-дочка». Наконец, Бог дал нам ещё одну доченьку — Дарину.
— А сколько лет тебе было, когда ты впервые стала мамой?
— Девятнадцать.
— Тебе не кажется сейчас, что рановато? Не смотрела ли ты с завистью на подруг, не обременённых семейными хлопотами?
— У меня никогда не было стремления погулять. Когда моя сестра узнала, что я жду ребёнка, то переживала и сетовала, что мы с Иваном ещё для себя пожить не успели. Иван, конечно, хотел встать на ноги сначала, освоиться в роли мужа. А я сразу хотела ребёночка.
Были у нас и спланированные ситуации, были и «подарочки». Но все дети были желанными, мы принимали их как дар от Бога. Время проходит, и мы не мыслим жизни хоть без кого-то из наших деток, не можем даже представить, что кого-то из них не было бы.
— Как ты выживаешь? Столько дел, столько пар носков, готовка, уборка, уроки, малышка…
— Нагрузка прибавляется постепенно, по мере сил. Если бы мне сразу сказали, что у меня будет шесть детей, я бы испугалась. Но Бог даёт своевременную помощь.
— Помню, когда мы с тобой только познакомились, и я была у вас дома, то стала свидетелем того, как трое детей одновременно настойчиво просили твоего внимания. Я примерила ситуацию на себя и поняла, что утратила бы душевное равновесие. Я внимательно наблюдала и ждала, как ты себя поведёшь. До сих пор помню, как ты устремила взор куда-то в пространство, как бы абстрагируясь от реальности. Что это было?
— Когда совсем не знаешь, как разрешить ситуацию, приходит описанное тобой состояние. Отключаешься как будто от происходящего. Я не делаю это осознанно, нарочно. Видимо, инстинкт самосохранения включается. Я называю это состояние «коробочкой». Дети и муж жалуются порой, что я перестаю слышать и отстраняюсь от чрезмерной нагрузки. Иногда им это не нравится, они считают, что я их не слышу. Но это лучше, чем психовать. Возможно, эту «коробочку» для меня Сам Бог предусмотрел.
— Представь, если сможешь, что ты была бы человеком неверующим. Есть ли какие-то преимущества у матери-христианки?
— Бывает в конце дня накал страстей. Опускаешься на колени, отдаёшь все переживания Богу. Утром встаёшь с обновлёнными силами. Утреннее время очень ценно. Если засуетишься в начале дня (быстрее в школу, например), в молитве с Богом не проведёшь время, непременно чувствуется потеря. Без Бога мне не справиться.
— Насколько сложно с большой семьёй в материальном плане?
— Разные были ситуации. Иногда переживали, потянем ли ещё одного ребёнка. Но Господь в нужный момент посылал помощь. Где-то родственники помогали, где-то мы учились экономить. Я такой человек, что если у меня последние сто рублей лежат в кармане, я не чувствую себя бедной, не паникую. Я понимаю, что я дитя Божье, что всё необходимое у меня будет. Доверие Богу — большое дело. Конечно, нужно разумно подходить к расширению семьи, но и переживать обо всём не стоит.
— Какая у тебя профессия? Пригодилась ли она тебе?
— Я училась в художественном лицее анимационной кинематографии в Москве и получила специальность художника-прорисовщика. Выйдя замуж за служителя церкви, я всё бросила и уехала с мужем в незнакомое место. Наверное, так поступить можно только в 18 лет (смеётся.) Меня, как перспективного художника, очень не хотели отпускать, но поняли, что уговоры бесполезны. Дальше в этой профессии я развиваться не могла, но стала осваивать новую — жена служителя. С появлением деток творческие способности всегда выручали. Мы рисовали, делали всевозможные поделки, наглядные развивающие пособия и т. д. В 2004 году мне пришла идея создать христианскую азбуку-раскраску. И задумка эта осуществилась. Потом я подрабатывала оформителем христианских книг и недолго — дизайнером христианских сувениров и подарков. Слава человеческая и успех — дело скользкое, поэтому у меня какое-то внутреннее удовлетворение от того пути, по которому повёл меня Бог. Я думаю, семья и дети, их доброе воспитание — это главное предназначение женщины. И даже мои однокурсницы, с которыми я поддерживаю добрые отношения, бывая у меня в гостях, радуются за меня. Вот что написала мне в письме одна из них:
«Хоть и трудно поднимать такую большую семью, зато у ваших детей лица какие хорошие. Добрых умеете растить людей. Это важнее, чем любые мульты и художества. Искусство — это только отражение жизни. А главное всегда — это сама жизнь. И какие люди в ней. Суть ведь не в том, ЧТО мы рисуем. А в том, ЧТО мы видим, ЧТО проживаем… Когда солнце сияет и у ребёнка личико светится, он что-то делает, у него какие-то мысли и чувства, — лучше этого ничего не нарисуешь».
— Как тебе удаётся находить время ухаживать за собой и хорошо выглядеть?
— Спасибо за комплимент, конечно. Очень приятно. Я благодарна моей маме и старшей сестре, которые старались всегда хорошо выглядеть и являются примером для меня в чистоте, аккуратности и вкусе. Думаю, во всём должна быть гармония между внутренним и внешним. Самое главное — правильно расставить приоритеты. Если для человека что-то действительно важно, он всегда найдёт для этого время и возможность.
Важно оставаться самим собой и во всём (кроме любви, конечно) знать меру, а не гнаться за тем, что вкладывает сегодня мир в понятие «ухоженная женщина». Самое главное, мама и женщина должна быть счастливой и здоровой. И, конечно, любая из нас красивая. Чтобы поддержать эту природную красоту, нужно немного времени и любви к себе как к Божьей доченьке. И любви к ближним, чтобы радовать их своим видом. Думаю, детям приятно, когда их родители ухоженные, счастливые, красивые (естественно, плюсом ко всем внутренним качествам, вызывающим уважение). Я как многодетная мама часто нахожусь на виду и окружена пристальным вниманием, поэтому, когда люди вздыхают: «Ох, бедная, как же ей трудно! К чему столько детей?», пусть моя улыбка и приятный вид будут всем вызовом. Я хочу, чтобы даже моя внешность свидетельствовала о том, что есть счастье и «на том берегу жизни», что богат и благословен человек, умноживший свой род по Божьей воле.
— Как ты понимаешь слова апостола Павла о том, что женщина «спасётся через чадородие»? (1 послание Тимофею 2:15).
— Я об этом думала не раз. Наверное, когда женщина исполняет замысел Бога о себе, Господь что-то особенное творит в её жизни, в деле её спасения. Рождение и воспитание детей зачастую кардинально меняют характер женщины, её стремления… Она становится доброй, заботливой, менее эгоистичной. Бог оттачивает её как Свой сосуд.
Беседовала Александра Третьякова
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.
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