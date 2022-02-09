Моя дорога к Богу

Я была таким, как все, ребёнком,

И коленки бились там и тут.

Год за годом пролетал вдогонку:

Детский садик, школа, институт…

Я взрослела, жизнь осознавая,

В мыслях уносилась далеко.

Бабушки слова я вспоминаю,

Что без Бога будет нелегко.

Я об этом слышать не желала:

Весть о Боге сказкою была.

Я своим умом всё постигала,

Но постигнуть так и не смогла.

Я искала в Библии отрывки,

Чтобы доказать, что я права:

«Жить ты будешь на земле с избытком, —

Ты твори лишь добрые дела!»

Только в очень тяжкие минуты

Обращалась в мыслях я к Творцу,

Только когда силы оставляли

И слеза катилась по лицу.

Когда сам ты ничего не можешь

И не могут уж помочь друзья,

У Творца ты ищешь утешенье.

Там же обрела его и я.

Если встретил Бога лишь однажды,

То не позабудешь никогда.

И хотя я к Господу шла долго,

Ощущала я Его всегда.

Он Своей заботливой рукою

Поднимал и направлял меня,

И однажды свет я увидала,

Среди мрака — проблески огня.

Я пошла навстречу, и с любовью

Меня принял Всемогущий Бог.

Сколько прошагала я когда-то

Не к Нему тянувшихся дорог!

Но Он даровал мне возрожденье

И теплом наполнил сердце мне,

И за это чудо-пробужденье,

Благодарна я Ему вдвойне!

И теперь душа согрета верой,

Светом и теплом Его огня.

И сегодня в этой сложной жизни

Всё понятным стало для меня.

Стали люди ближе, лица — ярче,

Цели стала видеть чётко я.

И за жизнь, что очищаешь Ты от фальши,

Мой Господь, благодарю Тебя!

Светлана Харченко

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.