Моя дорога к Богу

Я была таким, как все, ребёнком,
И коленки бились там и тут.
Год за годом пролетал вдогонку:
Детский садик, школа, институт…
Я взрослела, жизнь осознавая,
В мыслях уносилась далеко.
Бабушки слова я вспоминаю,
Что без Бога будет нелегко.
Я об этом слышать не желала:
Весть о Боге сказкою была.
Я своим умом всё постигала,
Но постигнуть так и не смогла.
Я искала в Библии отрывки,
Чтобы доказать, что я права:
«Жить ты будешь на земле с избытком, —
Ты твори лишь добрые дела!»
Только в очень тяжкие минуты
Обращалась в мыслях я к Творцу,
Только когда силы оставляли
И слеза катилась по лицу.
Когда сам ты ничего не можешь
И не могут уж помочь друзья,
У Творца ты ищешь утешенье.
Там же обрела его и я.
Если встретил Бога лишь однажды,
То не позабудешь никогда.
И хотя я к Господу шла долго,
Ощущала я Его всегда.
Он Своей заботливой рукою
Поднимал и направлял меня,
И однажды свет я увидала,
Среди мрака — проблески огня.
Я пошла навстречу, и с любовью
Меня принял Всемогущий Бог.
Сколько прошагала я когда-то
Не к Нему тянувшихся дорог!
Но Он даровал мне возрожденье
И теплом наполнил сердце мне,
И за это чудо-пробужденье,
Благодарна я Ему вдвойне!
И теперь душа согрета верой,
Светом и теплом Его огня.
И сегодня в этой сложной жизни
Всё понятным стало для меня.
Стали люди ближе, лица — ярче,
Цели стала видеть чётко я.
И за жизнь, что очищаешь Ты от фальши,
Мой Господь, благодарю Тебя!
Светлана Харченко
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.