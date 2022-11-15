Моя мама ─ христианка

Мама-христианка — это такая мама, которая любит Господа Иисуса и старается жить так, как жил Он: делать добро, утешать, помогать… Она обязательно расскажет своим детям замечательные истории из Библии, поведает она и о том, как Бог проявлял Себя в её жизни. Она будет молиться с детьми, учить их правде и добру. Если у тебя такая мама, то обязательно расскажи ей на День матери один из этих стишков.

* * *

Добрая и скромная,

Лучики в глазах,

Любит всей душою

Бога в небесах —

Это наша мама.

Нет другой такой.

Мама-христианка —

Ангел мой земной.

Обними покрепче,

Библию открой,

Помолись со мною,

Песенку мне спой.

Мамочка родная,

Я тебя ценю!

Маму-христианку

Очень я люблю!

* * *

Под бочком у милой мамы —

Уголок любимый самый.

Мама книжку нам читает,

Наставляет, обнимает.

Как же любим мы под вечер

Эти памятные встречи:

Всё обсудим, всех простим…

Хоть мы спать уже хотим,

Но без устали внимаем

И с молитвой засыпаем.

Нет на свете лучше места,

Чем у маминого сердца.

От тепла её улыбки

Тают маленькие льдинки,

Сам я становлюсь добрей

Рядом с мамочкой моей.

* * *

Мы помощниками будем

Маме, папе, разным людям.

С мамы мы пример берём —

Помогает всем во всём:

То старушку навестит,

То голодных угостит,

Денежку больным пошлёт,

Вещи беженцам найдёт.

Пса бездомного пристроит,

Окна бабушке помоет.

Вот она какая,

Мама дорогая.

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.