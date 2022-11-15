Моя мама ─ христианка

Мама-христианка — это такая мама, которая любит Господа Иисуса и старается жить так, как жил Он: делать добро, утешать, помогать… Она обязательно расскажет своим детям замечательные истории из Библии, поведает она и о том, как Бог проявлял Себя в её жизни. Она будет молиться с детьми, учить их правде и добру. Если у тебя такая мама, то обязательно расскажи ей на День матери один из этих стишков.
* * *
Добрая и скромная,
Лучики в глазах,
Любит всей душою
Бога в небесах —
Это наша мама.
Нет другой такой.
Мама-христианка —
Ангел мой земной.
Обними покрепче,
Библию открой,
Помолись со мною,
Песенку мне спой.
Мамочка родная,
Я тебя ценю!
Маму-христианку
Очень я люблю!
* * *
Под бочком у милой мамы —
Уголок любимый самый.
Мама книжку нам читает,
Наставляет, обнимает.
Как же любим мы под вечер
Эти памятные встречи:
Всё обсудим, всех простим…
Хоть мы спать уже хотим,
Но без устали внимаем
И с молитвой засыпаем.
Нет на свете лучше места,
Чем у маминого сердца.
От тепла её улыбки
Тают маленькие льдинки,
Сам я становлюсь добрей
Рядом с мамочкой моей.
* * *
Мы помощниками будем
Маме, папе, разным людям.
С мамы мы пример берём —
Помогает всем во всём:
То старушку навестит,
То голодных угостит,
Денежку больным пошлёт,
Вещи беженцам найдёт.
Пса бездомного пристроит,
Окна бабушке помоет.
Вот она какая,
Мама дорогая.
Елена Кудинова
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.