Моя мама ─ христианка

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Мама-христианка — это такая мама, которая любит Господа Иисуса и старается жить так, как жил Он: делать добро, утешать, помогать… Она обязательно расскажет своим детям замечательные истории из Библии, поведает она и о том, как Бог проявлял Себя в её жизни. Она будет молиться с детьми, учить их правде и добру. Если у тебя такая мама, то обязательно расскажи ей на День матери один из этих стишков.

* * *

Добрая и скромная,
Лучики в глазах,
Любит всей душою
Бога в небесах —

Это наша мама.
Нет другой такой.
Мама-христианка —
Ангел мой земной.

Обними покрепче,
Библию открой,
Помолись со мною,
Песенку мне спой.

Мамочка родная,
Я тебя ценю!
Маму-христианку
Очень я люблю!

* * *

Под бочком у милой мамы —
Уголок любимый самый.
Мама книжку нам читает,
Наставляет, обнимает.

Как же любим мы под вечер
Эти памятные встречи:
Всё обсудим, всех простим…
Хоть мы спать уже хотим,

Но без устали внимаем
И с молитвой засыпаем.
Нет на свете лучше места,
Чем у маминого сердца.

От тепла её улыбки
Тают маленькие льдинки,
Сам я становлюсь добрей
Рядом с мамочкой моей.

* * *

Мы помощниками будем
Маме, папе, разным людям.
С мамы мы пример берём —
Помогает всем во всём:

То старушку навестит,
То голодных угостит,
Денежку больным пошлёт,
Вещи беженцам найдёт.

Пса бездомного пристроит,
Окна бабушке помоет.
Вот она какая,
Мама дорогая.

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.

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