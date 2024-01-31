Молчание — золото?!

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.

Два брата поссорились из-за игрушки.

— Да ты, ты самый гадкий на свете мальчик! — кричал один.

— Нет, это ты самый противный! — не остался в долгу другой.

А потом, как принято, они побежали искать арбитра — маму. Она, внимательно выслушав сыновей, ничего не сказала, но пошла в ванную комнату и принесла оттуда зубную пасту. Затем она взяла тарелку и выдавила в неё немного содержимого тюбика. Мальчики притихли, с интересом наблюдая за её действиями. После этого мама дала мальчикам палочки и попросила вернуть пасту в тюбик. Они попытались, но у них ничего не получилось.

— Так же происходит и со злыми словами, — сказала мама. — Если они слетели с наших уст, обратно их уже не заберёшь. Поэтому не стоит торопиться языком.

У каждого из нас есть особый инструмент, который может быть целительным бальзамом или острым кинжалом. Всё зависит от того, как мы будем его использовать: как нож или как масло, для проклятия или для благословения. Это — речь.

В Библии мы можем прочитать об истинном предназначении речи: «Владыка Господь дал Мне язык мудрый, чтобы я мог изнурённого поддержать словом» (книга пророка Исаии 50:4; совр. перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии).

Когда-то выдающийся педагог Ян Амос Коменский написал: «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле». Но Кто является для нас самым лучшим Учителем и Примером? Это наш Спаситель! Живя на земле, Он говорил слова сочувствия людям, несущим тяжёлое бремя земных скорбей.

В Библии сказано: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Послание ефесянам 4:31). Как много слов произносится нами необдуманно, с насмешкой, легкомысленно! Обижая других словами, мы потом говорим, что это была всего лишь шутка. Этого бы не было, если бы мы понимали смысл библейских слов: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Евангелие от Матфея 12:36).

Наши слова — это показатель того, что хранится в нашем сердце. Что в нём: зависть или искренняя радость, злоба или любовь, надежда или отчаяние? «От избытка сердца говорят уста» (Евангелие от Матфея 12:34).

А как вам такой библейский совет: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 послание Петра 3:9)? Насколько реально применить этот совет на практике?

Христианская писательница Эллен Уайт говорит: «Помните, что не обидные речи ближних унижают вас, но своими собственными неблагоразумными словами вы унижаете сами себя и теряете победу, которую могли бы одержать». Оказывается, что, реагируя на оскорбление подобным образом, мы многое теряем, а прежде всего, уважение к себе. Как же быть в этом случае? «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, — говорит апостол Павел, — а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Послание ефесянам 4:29). Здесь слово «гнилое» означает любое слово, которое оказывает пагубное воздействие, любую речь, которая удаляет из разума истинное сочувствие и истинную любовь. Оно включает нечистые намёки, которые, если им немедленно не воспротивиться, приведут к большому греху. Нецензурная брань, конечно, тоже относится к гнилым словам. На каждого из нас возложена обязанность преграждать таким словам путь. Особенно страшно, когда мы произносим подобные слова в адрес наших детей: «Ну что ты глупый такой?! Сколько раз тебе говорить?!» Со временем ребёнок начинает верить в то, что он действительно глуп и безнадёжен, что из него ничего не получится.

Никогда не забуду слова своей учительницы, классного руководителя, которая в моём присутствии сказала моей маме: «У вашей дочери ничего никогда не получится. Она косноязычная и не может связать двух слов». Всю свою жизнь я пытаюсь опровергнуть её слова. После выступления перед людьми (особенно перед большой аудиторией) я вновь и вновь спрашиваю себя: «Смогла ли я объяснить то, что хотела, или у меня опять ничего не вышло? Была ли моя дикция достаточно чёткой и понятной?»

Ещё один важный библейский совет: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов» (книга Псалтирь 33:14).

Речь — великий Божий дар. Это средство, которым передаются сердечные помыслы человека. Языком мы возносим молитвы и прославляем Бога. Языком мы убеждаем. Языком мы утешаем и благословляем, облегчая боль оскорблённой, израненной души. Языком мы можем возвещать чудеса благодати Божьей. Вспомните случай из своей жизни, когда вам сказали что-то приятное и это помогло вам воспрянуть духом, поверить в свои силы, вдохновило.

Языком же мы можем изрекать порочные речи, произнося слова, которые жалят, словно ядовитая змея. Язык — небольшая часть тела, но слова, произносимые им, имеют великую силу. Апостол Иаков заявляет: «Язык укротить никто из людей не может» (Библия, Послание Иакова 3:8). Язык поднимает один народ против другого, вызывает войны и кровопролитие. Слова разжигают пожары, которые нелегко потушить.

Сатана порой вкладывает в разум мысли, которые мы ни в коем случае не должны озвучивать. Презрительный, резкий ответ, горькое, вспыльчивое высказывание, жестокое, исполненное подозрения обвинение — всё от него. Сколь много произносится слов, которые только вредят тем, кто их произносит, и тем, кто их слышит! Резкие слова западают в сердце, пробуждая худшие страсти. Они обижают и оскорбляют других, причиняют нам самим более вреда, нежели кому-то ещё, заставляя нас покрываться краской стыда, когда мы вспоминаем о том, что сказали.

Как просто от случайной ссоры

Войти в пустыню горьких фраз

И умереть от приговора

Холодных глаз…

Наталья Щеглова

Нам ни в коем случае нельзя терять контроль над собой. Будем постоянно держать перед собой совершенный Образец. Мы совершаем грех, когда говорим нетерпеливо, раздражительно или пылаем гневом, даже если нами не сказано ни слова. Говорить гневные слова всё равно, что высекать искры из кремня: они сразу же разжигают гневные чувства. Никогда не уподобляйтесь колючему растению.

Если кто-то рядом с вами нетерпелив, раздражителен или недоволен, помолитесь об этом человеке. Вы удивитесь, как быстро и чудесно всё может измениться. Во всяком случае, ваша реакция на происходящее. Бог желает, чтобы мы проявляли терпение и покоились в Его могучих руках, веря, что Он не прекращает трудиться ради нас. Пусть эта мысль наполняет наше сердце радостью. Будем же больше славить и благодарить Его. Наши добрые слова помогут нам иметь живую связь с небесами.

Наталья Скороход

«Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело… Язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть» (Библия, Послание Иакова 3:2, 6–10).

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.