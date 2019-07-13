Молитва покаяния

О, Господи! Освободи
Меня от злости и гордыни.
Своим смиреньем надели,
Чтоб мир в душе иметь мне ныне,
Чтобы любовь и доброта
Сердце заполнили собою,
И без порока я могла
Стоять теперь перед Тобою.
Прости, Иисус, мой слабый дух,
Что лезу я к другим «под кожу»…
И излечи Ты мой недуг.
В леченьи я нуждаюсь тоже.
Моя душа сейчас скорбит,
В ней многочисленные раны,
Но Дух Святой пусть устранит
Моей греховности изъяны.
К Тебе взываю я, Творец;
Будь милостив ко мне Ты, Боже!
И положи греху конец.
Дай сил быть на Тебя похожей.
Хотя б чуть-чуть. Хоть в чём-нибудь…
Ты помоги мне в искушеньи
Вставать на правильный Твой путь,
Чтоб верное принять решенье.
Мой Бог! К Тебе я вопию;
Не обдели Своим вниманьем!
За всё Тебя благодарю
В своей молитве покаянья!
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.