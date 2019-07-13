Молитва покаяния

О, Господи! Освободи

Меня от злости и гордыни.

Своим смиреньем надели,

Чтоб мир в душе иметь мне ныне,

Чтобы любовь и доброта

Сердце заполнили собою,

И без порока я могла

Стоять теперь перед Тобою.

Прости, Иисус, мой слабый дух,

Что лезу я к другим «под кожу»…

И излечи Ты мой недуг.

В леченьи я нуждаюсь тоже.

Моя душа сейчас скорбит,

В ней многочисленные раны,

Но Дух Святой пусть устранит

Моей греховности изъяны.

К Тебе взываю я, Творец;

Будь милостив ко мне Ты, Боже!

И положи греху конец.

Дай сил быть на Тебя похожей.

Хотя б чуть-чуть. Хоть в чём-нибудь…

Ты помоги мне в искушеньи

Вставать на правильный Твой путь,

Чтоб верное принять решенье.

Мой Бог! К Тебе я вопию;

Не обдели Своим вниманьем!

За всё Тебя благодарю

В своей молитве покаянья!

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.