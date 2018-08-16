«Мост» в будущее

Сергей Карпенко — основатель благотворительной организации «МОСТ», оказывающей помощь детям-беспризорникам. Он живёт в Крыму, в г. Евпатория. Мы попросили его рассказать о своём служении.

— Сергей, что побудило вас организовать благотворительную организацию «МОСТ», а позже благотворительный фонд «МОСТиК»?

— Однажды, посещая кладбище, мы встретили детей, которые подбирали пищу, оставленную на могилах. Мы с сестрой предложили беспризорникам пойти к нам домой, накормили их обедом (их было пятеро).

На следующий день пришло 15 детей. У наших ворот было шумно, соседи стали возмущаться и опасаться, ведь такой контингент не вызывает доверия. Тогда мы организовали обеды в городском парке.

Потом этого стало мало — у детей есть другие проблемы, кроме питания. Арендовали столовую, кормили их, знакомились, договаривались с городской администрацией и устраивали сирот и беспризорников в приюты и детдома.

Позже мы приобрели полуподвальное помещение в 300 кв. м. Устроили его лучше, чем дома, — кухня, душевые, спальня, индивидуальные комнаты для занятий, спортзал и мастерские. Зарегистрировались как благотворительная организация в 2007 году и так работали с детьми до 2014 года.

— Как вы помогаете беспризорникам и детям из неблагополучных семей?

— Мы накрываем для них стол, проводим библейский урок, учим делать поделки, оказывать помощь населению, организуем выезды на природу, спортивные мероприятия, предоставляем душ, стирку грязной одежды, медицинскую помощь. Кроме того, мы имеем договоренность с госструктурами — все секции города для наших детей бесплатные. Также мы оказываем материальную и физическую помощь семьям матерей-одиночек.

— Какие сложности в работе?

— Самая большая сложность — это финансы, от них зависит всё: пища, материал для работы, транспорт. В связи с изменениями в политическом отношении мы потеряли спонсоров, которые помогали нам. Пришлось перебраться с детьми в помещение Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, потому что нет средств для оплаты помещения. Я продал наш микроавтобус, и мы остались без колёс. Вот почему и проблема с транспортом.

— Ваши планы на будущее?

— В этом году мы реанимировали и восстановили работу пансионата в поселке Черноморское на побережье Чёрного моря. Насыщенная и интересная программа включает в себя не только отдых, экскурсии по Крыму, но и духовные размышления, творческие вечера. К услугам наших посетителей массаж (общий, детский, медовый), талассотерапия (лечение морскими водорослями), иппотерапия, соляная комната. Мы надеемся, что это новый проект поможет нам продолжить работу с детками.

— Какие результаты своего труда вы видите?

— Встречая иногда наших воспитанников — уже взрослых, мы с упоением вспоминаем то время, когда мы были одной семьёй! Совсем недавно встретил нашу девочку — уже замужем, мама двоих детей. Кинулась ко мне на шею и, плача, говорит: «Дядя Серёжа, это были лучшие годы моей жизни. Я всё помню, о чём мы говорили, о чём молились, что пели, — это мой стимул жизни!»

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.