Дорогой читатель, любите ли Вы встречать рассвет? Это занятие располагает помечтать. Когда я вижу это прекрасное алое зрелище, я вспоминаю девушку по имени Ассоль, стоящую на берегу моря и смотрящую в бесконечную даль, откуда она ожидает принца, который должен прийти за нею на алых парусах. Маленькая девочка поверила в сказку, рассказанную бродягой. Люди смеялись над нею, а она жила этой мечтой, и эта мечта сделала ее душу возвышенной.

В ее жизни была светлая надежда, было ожидание любви, и оно отразилось на ее отношении к людям. Ничто не могло поколебать веру девушки.

Это красивая история, но в реальной жизни люди говорят: «мечтать не вредно», имея в виду то, что не всегда мечты сбываются. Но история об алых парусах говорит нам, что мечтать нужно, что мечты меняют жизнь.

У меня тоже есть мечта. Я жду Принца. Но придет Он не на алых парусах, а на облаках. Моя мечта – не красивая сказка, а самая настоящая реальность, потому что источником ее является не рассказ случайного прохожего, а обещание Бога. Принца, Который должен прийти, зовут Иисус, Он Сын Самого Бога, Властелина Вселенной. Он уже приходил на Землю и сказал всем нам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:1-3). Он умер и воскрес для того, чтобы прийти опять. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:28).

Он придет для ожидающих Его во спасение. Если бы Ассоль не мечтала, она не нашла бы мужа, а те, кто не ждет Иисуса Христа, не будут спасены, они потеряют жизнь. Он придет для того, чтобы забрать ожидающих Его из этого мира, где зло, насилие, несправедливость, где боль и смерть, он поселит их в прекрасном месте, где будет царствовать любовь.

Мы не знаем, как сложилась жизнь Ассоль после того, как она вышла замуж за Грея. В конце концов, ведь это выдуманная история, и в своем воображении мы можем нарисовать самые радужные картины, хотя и знаем, как это бывает в действительности. Но жизнь на новой земле, куда поместит нас Иисус Христос, превзойдет все наши ожидания, потому что «как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»» (1-е Коринфянам 2:9).

Почему мы мечтаем? Потому что Бог создал нас такими, Он заложил в нас способность и желание мечтать. Благодаря этому человечество и достигло так многого в познании этого мира, хотя сегодня не всегда человек в своих исследованиях ищет Бога. Но однажды Господь откроет Себя этому миру, и все человеческие замыслы рухнут. «Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено… И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день» (Исаия 2:12,17).

Эти строки написаны не для того, чтобы запугать человека, но чтобы человек осознал, что без Бога нет смысла в его жизни. Человек должен это признать и смириться перед Богом. Но это смирение должно быть продиктовано не страхом, а любовью. Поэтому, прежде чем Бог явит Себя во всей Своей славе, величии и святости, Бог открывает нам Свою любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Евангелие от Иоанна 3:16,17).

У нас есть основания для того, чтобы мечтать о возвращении в Эдем, откуда был изгнан Адам, потому что Сам Бог желает этого и для осуществления этого принял на Себя возмездие за наш грех. Если мы не откроем свое сердце навстречу такой любви, у нас нет будущего, потому что будущего без Бога просто не может быть.

В одной из христианских песен поется:

Моя заветная мечта –

Увидеть небо над Эдемом

И там остаться навсегда

В чудесной родине Адама.

Услышь меня, Спаситель мой,

Верни мне небо над Эдемом,

Хочу я вечно быть с Тобой,

Желаю вновь стать совершенным.

Небо Эдема – ты моя песня,

Небо Эдема – сегодня мечта,

Самая светлая, самая нежная,

В жизни моей одна!»

«Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его» (Осия 6:3). Мечтайте о встрече с Божественным Принцем. Об этом мечтать не вредно, а жизненно необходимо.

И. Суманова



Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (103) ноябрь 2005 г.