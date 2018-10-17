Инна:

Зависть нужна в определённые моменты. Например, осознание того, что у других есть что-то лучшее, позволяет мне к этому стремиться. Стремление к лучшему для человека свойственно, нормально. Я хотела бы, чтоб мои дети оглядывались по сторонам и стремились быть не хуже других.

Рустам:

О да, в моей жизни было время, когда несколько успешных людей прочно сидели в моей голове. Совершая работу, покупая вещи, выбирая свой путь, я всегда думал о них. Мне настойчиво не нравилось, что жизнь у них складывается лучше. Когда я понял, что моя зависть не позволяет мне объективно относиться к людям, осознал необходимость в остановке. Было непросто, но со временем это прошло. А после этой остановки я и добился всего, о чём мечтал и чему завидовал у других.

Ксения:

Я считаю, что зависть сама по себе разрушительна, и поэтому она не может помочь добиться чего-то большего в жизни. А если кто-то и достигает через зависть успеха, то я уверена, что счастья это не принесёт!

Катя:

Всё-таки зависть и желание совершенствоваться — вещи разные. Бесспорно, есть люди, на которых мне хотелось бы быть похожей. Но я им не завидую, я ими восхищаюсь. Эти люди вдохновляют меня на то, чтобы быть лучше. И благодаря их примеру я могу добиться большего.

Тимур :

Завидовать — это ниже моего достоинства. Пусть другие люди превосходят меня в чём-то. Но ведь и у меня есть немало вещей, способностей или черт характера, которых нет ни у кого. Допустим, я из зависти буду добиваться того, чего у меня нет, но есть у другого. И что? Каждый день, делая это, я буду слышать, как в голове у меня стучит: «Я хуже, я хуже…». Добьёшься желаемого, глядь, а у другого ещё лучше, чем у тебя получилось. И опять я хуже… Зачем мне это надо? Лучше я посмотрю на свои достоинства и скажу себе: «Послушай-ка, Бог тебя не обделил!»

Газета «7D формат»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.