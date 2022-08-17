Можно ли есть яблоки до Спаса?

Яблочный Спас… Кто, кого и от чего спас? И можно ли яблоки до Спаса?

Интересно, что славяне (язычники то есть) отмечали этот праздник задолго до принятия христианства. 19 августа (по новому стилю) жители окрестных деревень приносили на общий стол яблоки и устраивали весёлое гуляние. В народе название праздника объясняют так: «спасаться», то есть запасать урожай на долгую зиму. С принятием христианства произошло объединение языческих и церковных традиций (церковь в этот день отмечала Преображение Господне). Спас из «запаса» превратился в сокращённую форму слова «Спаситель». Спаситель — это Иисус Христос, взявший на Себя грехи людей. Как Его соединили с яблоками? Языческая логика названия праздника куда понятнее.

В Библии действительно описывается повеление Бога приносить первые плоды в храм (первоначально в скинию) в качестве благодарности за урожай. В Израиле было три праздника урожая, а потому первые плоды приносились три раза в год (во время этих паломнических праздников): в Песах (на Пасху) — первые плоды ячменя, на Шавуот — первые снопы пшеницы, на Суккот — виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. Примечательно, что принесённые плоды оставались в храме. Это был дар Богу, а Ему несли всё самое лучшее.

Как можем мы поблагодарить Бога за урожай и поделиться с Ним самым лучшим? Он оставил подсказку: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40). Если у соседа нет сада, поделитесь с ним. Угостите ребятишек. Навестите с сочным гостинцем одинокого человека. Разделите своё благословение с другими. И не нужно для этого дожидаться конкретной даты.

Многие суеверно боятся есть яблоки до праздника, чтобы не накликать беды. Никакого разумного обоснования такому страху нет. Некоторые родители, потерявшие детей, не едят яблоки до Спаса: мол, на небе их малышей яблочком не угостят. Это как нужно представлять себе Бога?! На мёртвых детей поедание яблок никак не влияет. В Библии ничего такого не написано, да и любой адекватный священник скажет, что нет строгого правила на этот счёт. Есть сорта яблок, которые поспевают задолго до Спаса. Не пропадать же им! Ешьте с благодарением, делитесь, славьте Бога за урожай! И это относится не только к яблокам, мёду и орехам, но и ко всем дарам, посланным Богом. Умейте быть благодарными: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (Библия, 1 Послание фессалоникийцам 5:18).

Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.