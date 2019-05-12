Мудрая любовь – какая она?

Если спросить любого родителя, любит ли он своего ребёнка, ответ не заставит себя ждать. Может быть, даже с нотками удивления: «Да, конечно!» Как можно сомневаться в бескорыстной, жертвенной, не знающей покоя любви матери или отца?!

Бог есть Любовь… «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (Библия, 1 Послание к Коринфянам 13:4–8).

Я утопала в мягком голубом кресле малого кинозала музея в окружении таких же родителей, какой была сама. Совсем близко, даже не на сцене, а внизу перед нами стоял академик, известный педагог и психолог Шалва Александрович Амонашвили. В свои 86 лет он стоял ровно, глаза светились теплом. Мягкий голос вопрошал: «А какой любовью ты любишь своего ребёнка? Вообрази, ты научился слышать голос твоего ангела-хранителя. Наступает утро. Ангел будит тебя: “Вставай, скорее вставай, ты опоздаешь на работу, тебя уволят, ты останешься без средств, как будешь жить? Тебе надо содержать семью, заботиться о детях. Вставай!” Ты встаёшь. А ангел опять: “Иди умывайся, теперь чисти зубы. Надо хорошо позавтракать. Это ужин можно отдать врагу, а завтрак должен быть плотным… Что ты делаешь? Кофе? Можешь раком заболеть! Ай-я-яй, сосиска…” Хочется с таким ангелом дружить? А он говорил всё правильно, из любви к тебе».

Сидя на семинаре, вспоминала себя и детей, наши диалоги, а чаще монологи. Как часто я «вставала» в позицию нравоучителя и критика, боясь, переживая, неся ответственность за их оценки, поведение, слова. Мешала самостоятельно сделать выбор, довериться, не умела отпустить ситуацию… И всё это из любви. А нужна ли нашим детям такая земная любовь? Как часто, не будучи услышанными нами, взрослыми, они уходят из дома, хлопнув дверью, позволяя себе дерзость. Или помогают себе юным уйти из жизни в отчаянье одиночества и непонятости. Они, наши дети, искренне любимые нами любовью земною… А как это — любить по-настоящему?

И, словно нежное журчание ручейка, слышу голос Шалвы: «Наше воображение рисует нам наше поведение. Какие мысли у родителя, так он себя и поведёт». В памяти один из многих жизненных моментов. Сын —старшеклассник. Юность! Всё интересно, всё хочется попробовать, вокруг столько соблазнов и не только добрых. Уже поздно. Переживаю, где сын, пора бы уже быть дома. Соседка по доброте душевной «подливает масла в огонь»:

— А твой и не в сторону дома подался.

В душе тревога. Как себя вести? Старалась воспитывать, доверяя, учила видеть красоту, думать…

Наконец приходит.

— Сын, ты почему так поздно, где ты был? — в голосе нотки раздражения.

— Мам, ты чего? Я вокруг озера гулял, там так красиво! А ещё в дом, где мы раньше жили, кто-то переехал, и я помогал машину разгружать.

Прости, сын! Сама так часто обращала внимание на цветущий луг, багровый закат, морозный узор на стекле. Просила помочь бабушке, накормить бродячую кошку… Как я смогла пустить в сердце дурную мысль? Ещё хуже, если бы накричала, не дав возможности высказаться. У взрослых это частая практика!

Любовь не раздражается. Может быть, оттого, что мы кричим (бывает и не всегда вслух: взглядом, позой, жестом или про себя), нам так трудно услышать хрупкие, ранимые нотки души своего любимого ребёнка. Может быть, поэтому тайны наших детей доверены друзьям, не всегда удачным и честным?

Нет, мой сын такой же, как и все юноши. Он не всегда пример для подражания. Но как это важно — держать свои мысли в чистоте! Лучше ошибиться в хорошую сторону. Допуская светлые думы, встретила бы его с теплом и радостью. Вот он, вернулся домой, он рядом. Смогла бы я вот так же на повышенном тоне заговорить, предположим, с директором предприятия или учёным? Кто вам сказал, что ваши дети не смогут в будущем быть ими? Нет, с взрослым, имеющим вес в обществе, никогда не позволила бы.

Любой ребёнок великодушен от рождения. Наш Творец заложил в каждого это великодушие и умение прощать. Посмотрите, как дети быстро забывают обиду. Мама накричала, папа наказал. А он тут же, не задумываясь о своём достоинстве, бежит к вам снова, о чём-то просит, чем-то делится, улыбается, обнимает, целует. Сколько вам нужно времени, чтобы забыть недобрые слова в свой адрес, критику? Не мы ли, взрослые, отучаем наших детей прощать и любить без условий, просто и великодушно, не преследуя корыстной выгоды? Глядя, как мы отзываемся о «вредной» соседке, о «несправедливом и жадном» начальнике или «глупом» учителе, дети копируют нас. Для детей мы, родители, — непререкаемый авторитет. Вырастая, они забывают, как это — не обижаться на язвительное замечание, критикуют, подчас, нас самих.

Христос говорил: «Если… не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 18:3). Так кто учитель жизни: взрослый или ребёнок? Задумалась… Мягко, без упрёка звучит речь Шалвы Амонашвили: «Каждый мой ближний — мне учитель, так называемая “точилка”. Я в ювелирной мастерской. Гос-

подь создал алмазы. Алмазы — это мы. Но жизнь, опыт, люди вокруг, обстоятельства — всё точит нас, наш характер. От нас зависит, позволим ли мы этому алмазу стать бриллиантом или нет. Каковы будут грани этого алмаза? Чистые, как слеза, или не очень? Жизнь состоит из мелочей. Но мелочей не бывает. Каждая мелочь важна. Она зачем-то».

Авторитаризм в отношениях с детьми отнимает свободу, а любовь её даёт. Мудрая любовь, которая не ищет своего, не ограничивает другого своими человеческими субъективными рамками, которая видит в ребёнке личность, достоинство, образ Христа. Да, пока ещё не совершенного, с шалостями, слабого, очень зависимого от нас, взрослых. Мы нередко пользуемся этой зависимостью, чтобы почувствовать свою значимость. Забываем или просто не знаем, что нужно ему, нашему дорогому сердцу ребёнку? А как поступает с нами наш Творец? Он дал нам свободу. Свободу выбирать. Только в любви настоящая свобода. В свободе ответственность — это порождает настоящую, думающую личность. Имеем ли мы право отнимать её у своих детей?

Ирина Кулагина

Cправка:

Шалва Александрович Амонашвили — советский, грузинский и российский педагог и психолог. Академик АПН СССР (1989), академик РАО, профессор.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.