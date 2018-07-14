Музей, картинка на холсте,
Её писали не от скуки.
Христос, распятый на кресте,
Нечеловеческие муки.
Бесчеловечность палачей,
К кресту прибиты руки, ноги.
Всё передал художник строго,
Всю тягость чувств до мелочей.
Мир алчных, подлых, злых идей
И малодуший, полный боли.
И не хотел Господь той доли,
Но жизнь отдал за грех людей.
Он без греха и без вины
И принял смерть по Воле Бога.
Неизмеримо это, много,
Но перед Богом все равны.
Есть место жертвенной любви,
Опора мира — крест Господень.
А зло уходит в преисподнюю,
С добром и радостью живи!
Спаситель, переживший страх —
И муки под палящим солнцем,
Он в сердце открывал оконце
И душу высветил в делах.
Мир прошлый, казни на кресте,
Уходим мы, уходит время.
И снова прорастает семя,
И снова жизнь на высоте.
Сергей Саблин, г. Волгоград