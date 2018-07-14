Музей, картинка на холсте,

Её писали не от скуки.

Христос, распятый на кресте,

Нечеловеческие муки.

Бесчеловечность палачей,

К кресту прибиты руки, ноги.

Всё передал художник строго,

Всю тягость чувств до мелочей.

Мир алчных, подлых, злых идей

И малодуший, полный боли.

И не хотел Господь той доли,

Но жизнь отдал за грех людей.

Он без греха и без вины

И принял смерть по Воле Бога.

Неизмеримо это, много,

Но перед Богом все равны.

Есть место жертвенной любви,

Опора мира — крест Господень.

А зло уходит в преисподнюю,

С добром и радостью живи!

Спаситель, переживший страх —

И муки под палящим солнцем,

Он в сердце открывал оконце

И душу высветил в делах.

Мир прошлый, казни на кресте,

Уходим мы, уходит время.

И снова прорастает семя,

И снова жизнь на высоте.

Сергей Саблин, г. Волгоград

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.