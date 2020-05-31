Муж бросил курить в центре здоровья

Я не раз слышала от знакомых об этом христианском центре здоровья, о чудесных результатах лечения. И я решила поехать с целью восстановить ногу после перелома.

Вначале мой муж Фёдор не был заинтересован в этой поездке. Он знал, что это христианский центр здоровья, и питание там вегетарианское, но поскольку я нуждалась в его сопровождении, муж согласился поехать. Вместе с нами поехали две моих знакомых Нины — Нина Николаевна и Нина Сергеевна. С Божьей помощью мы отправились в путь рано утром на автомобиле, за рулём которого был мой Фёдор. Дорога заняла всего четыре с половиной часа. Один раз мы остановились отдохнуть. Муж вышел из машины, и в это время Нина Николаевна предложила помолиться за Фёдора, чтобы Господь помог ему избавиться от курения. Фёдор курил давно и много. Сам он никогда не пытался бросить курить. С собой он взял 10 пачек сигарет — по одной на день. Кроме того, у Фёдора постоянно был заложен нос, и приходилось ежедневно пользоваться спреями, чтобы дышать. Мы стали молиться, чтобы в центре здоровья он восстановился и бросил курить. Я и раньше молилась за мужа, чтобы Господь отвратил его от всех пагубных привычек и от курения.

Центр здоровья «Дорога жизни» располагается вдали от городской суеты, в очень красивом месте, где чистый воздух и легко дышится. А главное — нас встретили добрые и радушные люди.

Врач разговаривала с каждым из нас, назначая процедуры и знакомя с инструкторами. А потом был вкусный обед. Все мои волнения сразу исчезли. Мужу всё понравилось: и обед, и инструктор, с которым они уже общались.

Каждый день начинался с духовных размышлений. Фёдор всегда приходил и внимательно слушал, что меня радовало.

Персонал центра здоровья всё делал с молитвой. Поэтому все чудесные результаты исцеления — это Божьи ответы на молитвы этих тружеников. Они не просто добрые, но хорошо знающие своё дело специалисты. Обстановка была очень позитивная, мы много и оживлённо общались.

На лекции о здоровье инструктор говорил: «Если кто-то хочет бросить курить, можете оставить нам свои сигареты, а мы будем молиться о вас». Фёдор внимательно слушал опыты освобождения от зависимостей и решил отдать сигареты инструктору. За всё время я ни разу не задала ему не одного вопроса о курении, а лишь продолжала молиться.

Но вот наступило время прощаться. Все собрались на прощальный вечер, и каждый мог рассказать о своих впечатлениях. Когда дошла очередь до мужа, он сообщил, что бросил курить, сам этого не ожидая. Отдав 10 пачек сигарет, вечером того же дня он пошёл прогуляться, увидел дым из печей и думал, что сейчас потянет закурить, как и прежде, но нет! Курить не хотелось!

Приехав домой, Фёдор первым делом взял пепельницу, вышел на улицу и выкинул её в мусорный контейнер. Я не перестаю удивляться и радоваться! Многие знакомые и родные, узнав об этом, спрашивают меня: «Ты рада?» На что я всем отвечаю: «Слава Богу!»

А ещё муж теперь дышит свободно без спреев, и снова: «Слава Богу!» И на лицо он стал светлее и радостнее.

Полина Парамонова, г. Владимир

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.