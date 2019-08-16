Вот мужчина упал. Наверное, пьяный. «Поделом ему», — скажет кто-то и пройдёт мимо. «Мужчина, вставайте!» — скажет другой, подавая руку. И тут может произойти нечто интересное…

Минувшей зимой я ездил в город Райчихинск навестить маму. Возвращаясь с богослужения, я увидел мужчину, который пошатнулся и упал в снег. В этот момент Бог привёл мне на память библейскую историю о добром самарянине, который оказал помощь человеку, попавшему в беду. Но разум мой сопротивлялся, придумывая отговорки: у меня и билет на 5 часов, а времени уже 2, и с мамой хочется подольше пообщаться, а с этим «ближним» можно надолго застрять…

Всё же я решил послушаться голоса Божьего, а потому, несмотря на попадающий в ботинки снег, по сугробам направился к упавшему. Подойдя, я протянул ему руку со словами: «Мужчина, вставайте!» В следующий момент я увидел знакомое лицо и изумился: это же был мой родной дядя Саша! От него сильно пахло спиртным, и я отвёл его к себе домой. Пока я возился с чаем, дядя успел упасть в ванной и повредить затылок. Мне пришлось обрабатывать его раны, и снова вспомнилась история про доброго самарянина… Потом мы пили чай, а я рассказывал дяде о Боге, о важности молитвы и видел благодарность в его глазах.

Порой нам некомфортно довериться голосу Божьему, но когда мы, невзирая на все доводы нашего греховного «я», поступаем так, как предлагает Господь, нас ждут великие открытия и истинная радость.

Сергей Савельев,

г. Благовещенск, Амурская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.