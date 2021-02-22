Мужчины и стресс

Как мужчины переживают стресс и как его победить? На наши вопросы отвечает семейный консультант Роман Маринин.

— Роман, как у мужчин проявляется стресс? По каким признакам это можно понять?

— Мужчина переживает стресс, как и женщина. У него проявляется общее ухудшение здоровья, он становится нервным и раздражительным. Появляются быстрая утомляемость, проблемы с желудком, с сердцем. Мужчина замечает эти признаки, но старается скрывать их — для него это очень серьёзная проблема. Важно понять причины стресса, почему мужчина раздражён.

— Есть спокойные, выдержанные мужчины. Кажется, что у них всегда всё под контролем. Есть мужчины неуравновешенные. Может быть, они и стресса не испытывают, а просто у них такой характер?

— Для неуравновешенных мужчин не важно, есть стресс или нет. Раздражение становится нормой поведения, он так выражает свои эмоции. Если ему что-то не нравится, он бьёт кулаком по столу, что-то ломает и т. д. Это уже другой процесс, не связанный со стрессом.

Бывает и так, что мужчина переживает серьёзные проблемы на работе и не может выплеснуть свои эмоции, держит их в себе, а, приходя домой, отыгрывается на семье. Это может привести к серьёзным семейным проблемам. Мужчина должен быть справедлив в этом отношении к своей семье.

— Как же тогда дать выход своей отрицательной энергии и при этом никому не причинить боль?

— Если профессиональная деятельность мужчины постоянно связана со стрессовыми ситуациями, то нужно знать, как пережить стресс и как сгладить последствия. Многие исследования подтверждают, что стресс является причиной болезней.

В первую очередь мужчина должен уметь переключать своё внимание на то, что делает его жизнь приятной. Это могут быть различные увлечения, активный отдых. Пусть он будет даже не стабильный, а 4 раза в год, например. Это может быть выезд за город, катание на лыжах, поход в баню с друзьями или с семьёй. Нужно искать возможности для отдыха, чтобы отвлечься от суеты и проблем.

— Хорошо, когда жена поддерживает мужа, но иногда женщины ворчат: «А кто будет домашние дела делать?»

— Женщины должны понимать, что мужчина устроен по-другому. Если женщина может решать целый комплекс вопросов и задач одновременно, то мужчина не способен на это. Женщина должна давать время и возможность мужчине отдыхать душой, получать положительные эмоциональные впечатления.

Обратите внимание, что мужчины, даже если у них нет автомобиля, читают о них. Есть мужчины, которые не ездят на рыбалку, но покупают снасти, с интересом смотрят видео о рыбалке. Для него это возможность переключиться, забыть о всех проблемах и подумать о том, что ему приятно. Если женщина даёт такую возможность мужчине, то она увидит, что общее состояние мужа улучшается, соответственно улучшаются и их отношения.

— Какие ещё есть способы снятия стресса?

— Ещё важны физические упражнения. Когда мужчина переживает стресс, у него есть огромное желание стукнуть по стене кулаком. Ему в момент стресса нужны какие-то физические действия, активность. Нужно эту энергию выплеснуть. Поэтому, если случилась стрессовая ситуация, хорошо бы пробежаться, попрыгать, походить, покататься на велосипеде, что-то отремонтировать… Нужно использовать эту энергию в положительном русле.

Приходя с работы, для снятия стресса лучше всего принять горячую ванну в течение 15 – 20 минут. Это очень хорошо успокаивает.

— Некоторые используют такие способы снятия стресса, как курение или алкоголь. Другие игнорируют стресс, думая, что как-нибудь всё само пройдёт. Что вы скажете об этом?

— К сожалению, именно так большинство мужчин и поступают, но все эти способы — не решение проблемы. Напротив, они добавляют проблемы со здоровьем.

Если мужчина замалчивает проблему, это тоже плохо, потому что он таким образом зарабатывает множество болезней, становится раздражительным по самым незначительным поводам.

— Получается, нужно с кем-то делиться проблемой? Но мужчины обычно говорят: «Я не нытик. Что я буду жаловаться?»

— Жаловаться не стоит. Лучше прибегнуть к способам, которые мы уже перечислили, — это физическая активность, умение переключаться на что-то приятное, горячая ванна. Ну, а если мужчина понимает, что у него нет другого выхода, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

По материалам программ

«Мужчину и женщину сотворил их» телеканала 3angels.ru

Что говорят женщины о мужчинах

Что вы цените в мужчинах? Пожелание мужчинам.

Елена Ваулина

Благородство, чистоплотность, щедрость, преданность.

Здоровья, благословений, долголетия.

Наталья Гончарова

Честность во всём, постоянство, верность, трудолюбие, решительность, доброту, любовь и уважение к людям. Самое важное, чтобы мужчина крепко держался за Подателя жизни.

Всем сердцем прилепиться к Господу, Который сможет дать вам всё необходимое для жизни!

Татьяна Иванчук

Защитник, добытчик, чтобы меньше говорил, а больше делал.

Ольга

Честность, верность, умение просить прощения, уважение к жене и детям, а так же — ласку и нежность.

Наталья Остришко

Самое главное, любите Бога и будьте с Ним в близких отношениях. Каждый день, не упуская ни минуты, стремитесь быть похожими на Иисуса.

Газета «Ваши ключи к здоровью» № 2 (122) январь 2021 г.