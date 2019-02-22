Что этот мир даёт своим сынам?

Земные страхи и земные страсти.

И главный путь, тот, что «по головам»

К богатству, славе и суровой власти.

Держи удар и наноси удар —

И это всё, и ты уже мужчина.

Не нужно знать ни страха, ни стыда,

Надев такого «мужества» личину.

Здесь сатана растит себе бойцов,

Мужчин, живущих по его подсказке,

Кто, как и дьявол, на своё лицо

В угоду миру надевают маски.

Тот не мужчина, кто не преуспел.

Мир измеряет всех своим аршином.

Но что внутри их мускулистых тел?

Лицо мужчины в сердца содержимом.

Чьё сердце знает и чужую боль,

Кто держит слово, кто делился хлебом,

И кто сражался, но с самим собой,

Мужчина тот, кто слышит голос неба.

Он не скрывает своего лица,

И он для гнева не искал причину,

Он на Небесного похож Отца,

Того, Кто создал на земле мужчину.

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Если Бог за меня

Как живу, чем дышу,

В чём надежды основа?

Просто я дорожу

Божьей волей и Словом.

Что хулят, что бранят,

Не особо заботит.

Если Бог за меня,

То неважно, кто против.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.