Что этот мир даёт своим сынам?
Земные страхи и земные страсти.
И главный путь, тот, что «по головам»
К богатству, славе и суровой власти.
Держи удар и наноси удар —
И это всё, и ты уже мужчина.
Не нужно знать ни страха, ни стыда,
Надев такого «мужества» личину.
Здесь сатана растит себе бойцов,
Мужчин, живущих по его подсказке,
Кто, как и дьявол, на своё лицо
В угоду миру надевают маски.
Тот не мужчина, кто не преуспел.
Мир измеряет всех своим аршином.
Но что внутри их мускулистых тел?
Лицо мужчины в сердца содержимом.
Чьё сердце знает и чужую боль,
Кто держит слово, кто делился хлебом,
И кто сражался, но с самим собой,
Мужчина тот, кто слышит голос неба.
Он не скрывает своего лица,
И он для гнева не искал причину,
Он на Небесного похож Отца,
Того, Кто создал на земле мужчину.
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Если Бог за меня
Как живу, чем дышу,
В чём надежды основа?
Просто я дорожу
Божьей волей и Словом.
Что хулят, что бранят,
Не особо заботит.
Если Бог за меня,
То неважно, кто против.
Татьяна Хлопкова