Мужу вместо каши

Мой муж не любит каши. А вот если придать каше форму и вкус котлетки, то совсем другое дело — ест с удовольствием.
Котлеты из пшена
Ингредиенты:
- 1 стакан сухого пшена
- 3 стакана воды
- 1 крупная луковица
- 3 – 4 зубчика чеснока
- 0,5 стакана измельчённых грецких орехов
- 1 ст. ложка сухих приправ (по желанию)
- 2 ст. ложки растительного масла
- 0,5 стакана муки из овсяных хлопьев (смолоть в кофемолке или блендере)
- панировочные сухари
- 1 ч. ложка соли
Приготовление:
Пшено промыть, сварить в воде до готовности, остудить. Лук порезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через чеснокодавку. Затем лук и чеснок потушить в собственном соку, добавить масло и специи. Тушить ещё 10 минут. Соединить все ингредиенты, кроме сухарей. Сформировать котлеты. Обвалять в сухарях и запекать в духовке при температуре 180°С 30 минут. Если решите жарить в сковороде, то лучше использовать рафинированное кокосовое масло. На сковороде вкуснее, а в духовке полезнее. Получается 10 – 12 котлет.
Совет:
Если добавить в этот зерновой фарш порошок нори (можно мелко покрошить или измельчить в блендере), то у котлеток будет рыбный вкус.
Котлеты ячневые
Ингредиенты:
- 2 стакана густой ячневой каши
- 1 луковица
- 2 ст. л. мелко измельчённых грецких орехов
- 1 сырая картофелина
- 1 сладкий красный перец
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст. ложки растительного масла
- зелень и соль по вкусу
Приготовление:
Лук мелко порезать, картофель потереть на крупной тёрке, перец и чеснок измельчить. Соединить все ингредиенты. Сформировать котлеты и запекать в духовке 30 минут. Подавать с томатным соусом или с грибной подливой.
По рецептам пансионата «Наш Дом»