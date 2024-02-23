Мужу вместо каши

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Мой муж не любит каши. А вот если придать каше форму и вкус котлетки, то совсем другое дело — ест с удовольствием.

Котлеты из пшена

Ингредиенты:

  • 1 стакан сухого пшена
  • 3 стакана воды
  • 1 крупная луковица
  • 3 – 4 зубчика чеснока
  • 0,5 стакана измельчённых грецких орехов
  • 1 ст. ложка сухих приправ (по желанию)
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 0,5 стакана муки из овсяных хлопьев (смолоть в кофемолке или блендере)
  • панировочные сухари
  • 1 ч. ложка соли

Приготовление:

Пшено промыть, сварить в воде до готовности, остудить. Лук порезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через чеснокодавку. Затем лук и чеснок потушить в собственном соку, добавить масло и специи. Тушить ещё 10 минут. Соединить все ингредиенты, кроме сухарей. Сформировать котлеты. Обвалять в сухарях и запекать в духовке при температуре 180°С 30 минут. Если решите жарить в сковороде, то лучше использовать рафинированное кокосовое масло. На сковороде вкуснее, а в духовке полезнее. Получается 10 – 12 котлет.

Совет:

Если добавить в этот зерновой фарш порошок нори (можно мелко покрошить или измельчить в блендере), то у котлеток будет рыбный вкус.

Котлеты ячневые

Ингредиенты:

  • 2 стакана густой ячневой каши
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. мелко измельчённых грецких орехов
  • 1 сырая картофелина
  • 1 сладкий красный перец
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • зелень и соль по вкусу

Приготовление:

Лук мелко порезать, картофель потереть на крупной тёрке, перец и чеснок измельчить. Соединить все ингредиенты. Сформировать котлеты и запекать в духовке 30 минут. Подавать с томатным соусом или с грибной подливой.

По рецептам пансионата «Наш Дом»

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