Мужу вместо каши

Мой муж не любит каши. А вот если придать каше форму и вкус котлетки, то совсем другое дело — ест с удовольствием.

Котлеты из пшена

Ингредиенты:

1 стакан сухого пшена

3 стакана воды

1 крупная луковица

3 – 4 зубчика чеснока

0,5 стакана измельчённых грецких орехов

1 ст. ложка сухих приправ (по желанию)

2 ст. ложки растительного масла

0,5 стакана муки из овсяных хлопьев (смолоть в кофемолке или блендере)

панировочные сухари

1 ч. ложка соли

Приготовление:

Пшено промыть, сварить в воде до готовности, остудить. Лук порезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через чеснокодавку. Затем лук и чеснок потушить в собственном соку, добавить масло и специи. Тушить ещё 10 минут. Соединить все ингредиенты, кроме сухарей. Сформировать котлеты. Обвалять в сухарях и запекать в духовке при температуре 180°С 30 минут. Если решите жарить в сковороде, то лучше использовать рафинированное кокосовое масло. На сковороде вкуснее, а в духовке полезнее. Получается 10 – 12 котлет.

Совет:

Если добавить в этот зерновой фарш порошок нори (можно мелко покрошить или измельчить в блендере), то у котлеток будет рыбный вкус.

Котлеты ячневые

Ингредиенты:

2 стакана густой ячневой каши

1 луковица

2 ст. л. мелко измельчённых грецких орехов

1 сырая картофелина

1 сладкий красный перец

2 зубчика чеснока

4 ст. ложки растительного масла

зелень и соль по вкусу

Приготовление:

Лук мелко порезать, картофель потереть на крупной тёрке, перец и чеснок измельчить. Соединить все ингредиенты. Сформировать котлеты и запекать в духовке 30 минут. Подавать с томатным соусом или с грибной подливой.

По рецептам пансионата «Наш Дом»