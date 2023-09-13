Музыкальные слова

Попробуй угадать слова с пропущенными буквами. Вместо кружочков вставляй название какой-то ноты.

Иисус говорил ученикам: «Вы — ___ земли… Вы — свет __ра» (Евангелие от Матфея 5:13, 14).

Когда потоп закончился, «зем__ высохла» (книга Бытие 8:14).

«И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чём великая __ла твоя..?» (книга Судей 16:6).

Когда Иисус исцелил парализованного человека, тот «встал… и пошёл в __м свой» (Евангелие от Матфея 9:7).

Иоанн в видении видел «чистую __ку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога» (книга Откровение 22:1).

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.