Мы нужны друг другу

Иногда полезно бывает уединиться и побыть в тишине. Но постоянное одиночество людям противопоказано.

В выходной мы приезжаем в деревню, я стараюсь тихонько прокрасться к грядке, нуждающейся в прополке, но соседка бабушка Нина меня замечает (хотя со зрением у неё в последнее время беда). И начинается рассказ о внуках, правнуках, близких и дальних — всех не упомнить. Минут пять я поддерживаю беседу стоя, а потом присаживаюсь на корточки и начинаю дёргать сорняки, кивая и агакая. А бабушка Нина ничуть не против, что не лицом к лицу: поговорить-то хочется. Живёт она одна. Точнее, с котом Рыжиком. Она много с ним разговаривает, но это всё не то. Человеку нужен человек.

«Не хорошо быть человеку одному…» — сказал Бог (Библия, книга Бытие 2:18). А мудрец Соломон продолжил эту тему: «И обратился я, и увидел ещё суету под солнцем; [человек] одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. “Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?” И это — суета и недоброе дело! Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся» (Библия, книга Екклесиаста 4:7–12).

Бабушка Нина ищет людей. Детям от неё всегда достаются гостинцы, а потому малыши старушку любят. Тоже с удовольствием болтают с ней, смеются, шутят, курочек вместе кормят. Не дают ей заскучать. И всем хорошо.

Вот бабушка Лида. Дети зовут её «бабушка с моторчиком». Это потому что у неё кардиостимулятор стоит. Ребятня этого не понимает, они запомнили только, что бабушка говорила что-то про моторчик в сердце. Познакомились мы, когда шли с сыночком в церковь по узкой улочке. А бабушка Лида что-то доброе да приятное сказала нам, случайным прохожим. Потом она со многими церковными детками познакомилась. Теперь бабушка Лида всегда какой-нибудь чупа-чупс в кармане для малышни носит. Выходишь из церкви, а старушка уже поджидает у ворот. И любовь взаимная: увидит «бабушка с моторчиком» знакомые лица — и расцветает, а дети её приметят издалека — сразу обниматься бегут. И всем хорошо.

А дядя Гена лыжню в лесу людям организовал, нашёл единомышленников. Теперь пенсионеры не скучают: вместе придумывают, как лыжню облагородить, как народ чаем согреть да повеселить. Остановил меня как-то дядя Гена на лыжне и стал сетовать на вандалов, которые карту трассы изуродовали. А мимо люди проезжают, здороваются все: дядя Гена всех по имени знает, улыбается всем. Вместе доброе дело делают. И всем хорошо.

А ещё одна старушка знакомая в хоре местном поёт. Ветеранском. Чтобы не скучать на пенсии, на репетиции ходит, по концертам ездит, людей радует. И всем хорошо.

А Леночка, бодрая активистка ЗОЖ, собрала соседских бабушек и стала им зарядку по утрам проводить да с палками учить ходить. Гуляют вместе, в гости друг к другу наведываются, за здоровьем следят. Стали родными. И всем хорошо.

Видите людей, гуляющих со скандинавскими палками? Присоединяйтесь. Они с удовольствием научат и вас.

Какой смысл сидеть в одиночестве и роптать на жизнь? Не ждите, пока на вас обратят внимание. Сделайте людям что-то доброе. Угостите соседей пирожками, улыбнитесь ребёнку на улице, позвоните родственникам или старым знакомым. Поддержите кого-то, кому тяжелее, чем вам.

Многочисленные исследования показывают, что те, у кого высокий уровень социальной поддержки, имеют более крепкое здоровье и живут дольше, чем те, кто одинок. Давайте искать новых друзей и улучшать те отношения, которые мы уже имеем. Неважно, получаете ли вы поддержку сами или оказываете её другим, в любом случае это вернётся к вам сторицей.

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.