Мы разные: плюс или минус?

“Все мы разные”, – говорят люди. Но каждый мечтает найти родственную себе душу. Мы приобретаем друзей, заключаем браки, растим детей и…«У нас нет ничего общего. Мы – чужие люди», – вдруг заключают супруги. «Она совершенно не понимает меня!» – говорит подросток о своей матери. «У меня есть своя голова на плечах!» – резко заявляет девушка возлюбленному. Разные мнения, разные характеры… Неужели непохожесть друг на друга – приговор всем нашим отношениям?

Пушкин написал когда-то:

«Они сошлись: волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень…»

Какие удачные образы нашел поэт, ведь все названное им суть Божье творение, формы выражения жизни. Однако совершенно разные формы!

Способ жизни волны – постоянное движение. При штиле волны нет. А форма жизни камня – это вечный покой, недвижимость. Стихи нелепы без рифмы, а проза не нуждается в ней. Для существования пламени необходимо топливо. Оно неуловимо. Лед же живет тысячелетия, и нужно приложить массу усилий, чтобы растопить или разбить его.

Однако это не враждующие стихии. Это лишь различные способы проявления творческой энергии великого Создателя. Поэтому Пушкин завершает свои слова такой строкой: «…Не столь различны меж собой».

Однако все не так просто, когда мы приложим все это к миру людей, которые имеют мысли, чувства и волю, которые действуют, так или иначе влияя на свое окружение, изменяя его. Очень трудно человеку, который по природе огонь, любит яркие события, перемены и нуждается в пище, понять человека – лед, который крепкий, прозрачный, надежный и которому для жизни необходимо другое – холод и стабильность.

От непонимания может возникнуть осуждение. Скажем, лед думает: «Зачем огню дрова? И почему это он мечется туда-сюда? Ведь я прекрасно обхожусь без этого! Может с ним что-то не в порядке?»

Так и лед может показаться огню очень холодным, бесчувственным, почти мертвым…

Представим, что пламя из добрых побуждений хочет передать часть своего тепла льду. Чтобы он превратился хотя бы в воду! Это как-то ближе, понятнее: вода может течь, а это уже похоже на жизнь. Но стать водой – это смерть для льда! Пока он холоден, он прочен и прозрачен, в тепле же – становится матовым и рыхлым.

Вполне естественно, лед не может понять, что нужно огню, а пламя недоумевает, наблюдая жизнь льда. Отсюда осуждения, требование, упреки и попытки переделать, усовершенствовать другого человека.

В человеческом мире выход есть, и он указан Богом: принимать друг друга такими, какие есть. Неповторимые. Непохожие. То добрые, то не очень. Разные, но безусловно необходимые миру, обществу, Богу. И только Бог знает, что нужно каждому из нас, почему мы такие и в каком направлении должна изменяться наша личность.

Блажен человек, которому удается на земле найти другого, кто его поймет. Если же нет, то мы идем со своим одиночеством к Отцу и у Него учимся понимать других, чтобы стать отрадой и утешением для тех, кто этой дороги еще не знает».

Ведь Господь в каждой личности видит особую ценность. Да, лед холодный на ощупь, зато по нему можно проложить дорогу. По пламени же ездить нельзя, но около него можно греться!

В природе все взаимосвязано. Одно дополняет другое. Каждый служит каждому. Вещи и явления влияют друг на друга. Волна может сделать камень более гладким. Она же может промыть в нем глубокие каверны и даже разрушить его.

Огонь очага, пламя свечи – благословение для человека. Но пожар – беда. Все зависит от того, каковы результаты и цели этой стихии. Так и в мире людей: природные черты характера станут благом для нас и для общества, если верно их использовать, если направлять их на добрые дела. Не жечь, а согревать своим теплом.

Пусть же наше влияние на людей будет мягким, мудрым и добрым. Да благословит вас Господь!

Ю. Неровня

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.