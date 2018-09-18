Евангелия от Матфея, 24; от Марка, 13; от Луки, 21:5-28

Беседуя со Своими учениками на Елеонской горе незадолго до Своей смерти, Христос указал на знамения скорой гибели Иерусалима и объяснил, как спастись. Затем Он заговорил о Своем Втором пришествии.

Он предупреждал Своих слушателей об опасностях, которые ожидают их накануне этого события. “Тогда, если кто скажет вам: “вот, здесь Христос”, или “там”, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого”.

Упоминая о знамениях, предшествующих разрушению Иерусалима, Христос сказал об одном из них так: “Многие лжепророки восстанут и прельстят многих”. Но это пророчество относится также и к последующим дням, знаменуя Второе пришествие. И сегодня лжехристы и лжепророки пытаются вершить знамения и чудеса, чтобы прельстить истинных учеников Иисуса.

Христос не открыл день и час Своего Второго пришествия, ясно сказав Своим ученикам, что не может сообщить этого. Он назвал признаки Своего пришествия, сказав, что мы узнаем, когда оно будет близко, по событиям, происходящим в мире. “Когда же начнет это сбываться, – сказал Он, – тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше”.

Вот как описывает Иисус состояние мира перед Вторым пришествием: “Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого”.

Но как же было во дни Ноя? Об этом повествует первая книга Библии, Бытие: “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время” (Бытие 6:5). Жители допотопного мира отвернулись от Господа. Развращенность была причиной их гибели, и сегодня мир идет тем же путем. Нарушители Божьего Закона наполняют землю преступлениями. Они играют в опасные игры, ведут разгульную жизнь, потворствуют своим прихотям и необузданным страстям – и все это переполняет мир неистовством.

После того, как Христос описал признаки Своего пришествия, Он сказал: “Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь”. Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал с верой, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. Так и сегодня нам дано предупреждение о Втором пришествии Христа и о грядущей гибели всего мира. Кто внемлет предостережению и пойдет за Богом, тот будет спасен.

Мы должны бодрствовать, потому что нам неизвестно точное время Его пришествия. “Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими” (Луки 12:37). Ожидающие пришествия Господа и готовящиеся к нему сравниваются Христом с верными и благоразумными домоправителями (Луки 12:42). Они провозглашают истину Божью, возвещая особое предостережение своим современникам.

Но Христос указывает и на другой род людей. “Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: “не скоро придет господин мой”, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – то придет господин раба того в день, в который он не ожидает”. Злой раб своими делами и словами как бы убеждает, что пришествие Господа будет не скоро, способствуя тем самым развитию в людях самонадеянности, беззаботности и равнодушия к Слову Божьему. Он живет интересами мира и вместе с миром попадает в сеть. “Придет господин раба того в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами”.

Все в этом мире охвачено беспокойством. Мы медленно, но неотвратимо приближаемся к кризису. Его грядущие события уже бросают на нас свою тень – Дух Божий удаляется от земли, и бедствие следует за бедствием на море и на суше. На земле происходят бури, землетрясения, пожары, наводнения, жестокие убийства… Где найти безопасность? Нет уверенности сегодня в человеческом и земном. Надежду и уверенность можно обрести только в Боге.

Из глубины веков к нам доносятся торжественные слова, сказанные нашим Господом на горе Елеонской: “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно”. “Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого”.

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2005 г.