Начать ли день с кофе?

Говорят, что кофе — благородный напиток. Над его репутацией изрядно потрудились.

Кофе = вкус и изысканность?

Одна поэтесса постоянно выкладывает в соцсетях стихотворения, сопровождаемые фотографией себя с чашечкой кофе. Она, возвышенная и утончённая, задумчиво смотрит вдаль… Как благородно и аристократично! На следующий день новое стихотворение и фотография чашки кофе (уже без автора). Вот она, сила! Вот он, источник вдохновения!

А вот девушка из провинции, отправившаяся покорять северную столицу. Небрежно одетая в оверсайз и с чашкой кофе. Вот она же в деловом костюме направляется утром на работу и запечатлевает себя со стаканчиком любимого напитка, купленным на ходу у станции метро. Сверстники смотрят: она крутая, у неё всё получается, она строит свою судьбу. Для неё кофе — символ успеха!

Навязанный кофе

Начиналось с рекламы того, как идеальные жёны готовили кофе мужьям. Упор на семейные ценности в то время был актуальным. Затем кофе стал преподноситься массам как энергетик, помогающий хорошо работать. Запустили целую серию роликов о том, как люди разных профессий справляются с ежедневной нагрузкой благодаря чудо-напитку. Целью было создать стойкую ассоциацию «кофе + трудолюбивый человек». Потом стали снимать ролики с женщинами творческих профессий, давая зрителю посыл: именно привычка пить кофе позволяет реализовать таланты. Неплохо идёт реклама с использованием образа невыспавшегося человека, который после чашки кофе словно преображается — становится бодрым и энергичным. Теперь кофе — это уже культ.

На крючке

Сегодня кофе потребляет более 80% взрослого населения земного шара. Кофейные бобы содержат кофеин — вещество со слабыми наркотическими свойствами. Ежедневное употребление даже одной чашки кофе постепенно приводит к кофеиновой зависимости. Человек, длительно пьющий кофе, в первые дни после отказа от него чувствует раздражительность, головную боль, снижение настроения и работоспособности. Это так называемый синдром отмены. Врачи описывают случаи, когда после отказа от кофе у людей начинаются сильная дрожь и ломота в теле, резко ухудшается настроение и общее самочувствие. Не думаю, что подобное можно испытать, отказавшись на несколько дней от капусты, помидоров или яблок.

Кофеин — это наркотик, постепенно истощающий нервную систему. Постоянное употребление кофе ведёт к депрессии, тревожности и нарушению сна. Кроме того, кофеин стимулирует выработку желудком большого количества соляной кислоты, что нередко провоцирует развитие изжоги. Потребление кофе и напитков, содержащих кофеин (типа кока-колы и пепси-колы), может привести к гастриту и язвенной болезни желудка.

Интересно, что кофеин обладает сосудосуживающим действием, поэтому некоторые люди с низким давлением пьют его, чтобы взбодриться. Если вы страдаете от гипотонии, лучше принимайте утром контрастный душ, это придаст вам заряд энергии без побочных эффектов.

Кофе повышает концентрацию холестерина в крови и при регулярном употреблении увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Спасибо кофе за инсульт!

Производители кофе не покажут в рекламе больных и умирающих, они транслируют преуспевающих и цветущих.

Кстати, если информация о вреде кофе вызывает у вас раздражение, это тревожный звоночек: вероятно у вас уже есть зависимость, которую вы пытаетесь отрицать.

Другой сценарий утра

Утро лучше начать со стакана чистой воды и получить заряд духовных сил в тихом общении с Богом. Так поступал Иисус: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Евангелие от от Марка 1:35). Никто не был так отягощён бременами и заботами и никто так не уставал, как Христос, но Он никогда не использовал какие-либо стимуляторы. Иисус обновлял физические и духовные силы в общении с Небесным Отцом. Это работает!

Подготовила Елизавета Черникова

с использованием материалов книги врача А. Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.