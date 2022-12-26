Надежда для скованных страхом

Говорят, что чаще всего в Библии встречается фраза «Не бойся». А как не бояться, когда в мире творится страшное? И не просто где-то там, в далёкой Африке. Как не бояться, когда война коснулась тебя и твоих близких?

Наступают тяжкие времена

Библия говорит, что мы приближаемся к самому мрачному периоду земной истории: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени» (книга пророка Даниила 12:1).

Иисус предупредил: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:9–11).

«И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Евангелие от Луки 21:25, 26).

Глады — это голод. Его всё чаще пророчат нам в последнее время. Моры — это эпидемии и пандемии, уносящие множество жизней. К и без того существующим заразам добавляются те, в создании которых поучаствовали люди. Бушующее море — это ураганы и цунами… В последнее время регистрируется всё больше природных катастроф. Интенсивность землетрясений неуклонно растёт. Торнадо и тропические циклоны возникают всё чаще. Лесные пожары представляют большую опасность. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие её тяготеет на ней; она упадёт, и уже не встанет» (Библия, книга пророка Исаии 24:19, 20).

Парализующий страх

Иисус предупредил, что люди будут «издыхать от страха». Это значит «изнемогать от страха», «терять сознание» или «падать бездыханным». То есть людей будет убивать страх. Со всех сторон на нас обрушивается поток негативной информации. Некоторые целыми днями следят за сводками с мест боевых действий, слушают статистику о числе заболевших и умерших. Всё чаще люди обнаруживают у себя признаки панических атак — это бич нашего времени. А Бог говорит: «Не бойся».

Что будет дальше?

Перечислив кошмары, ожидающие Землю, Иисус сказал: «Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде» (Евангелие от Луки 21:9). Прежде чего? Что за событие последует за катаклизмами и бедами? Оно описано так: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» (Евангелие от Луки 21:27).

Иисус говорит о великом дне избавления, о Своём Втором пришествии — славном событии, когда Он явится уже не как беспомощный младенец в вифлеемских яслях, но как Царь: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Евангелие от Матфея 16:27). Для кого-то это событие будет страшнее всех предыдущих: «И вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия, книга Откровение 6:12–17).

Будет и другая группа людей, которая с радостью и ликованием встретит грядущего Царя: «И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9). Кто эти люди? Они коротко охарактеризованы так: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12). Эти люди не только на словах верят в Христа, но и соблюдают Его заповеди (полный текст Десяти заповедей читайте в статье «Десять заповедей»).

Им-то Иисус и говорит, что происходящие события нужно воспринимать как предзнаменование скорой встречи: «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Евангелие от Луки 21:28).

Тьма в преддверии рассвета

А потом Иисус рассказывает такую притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (Евангелие от Луки 21:29–31). То есть Господь предлагает воспринимать события, происходящие в мире, как приметы, указывающие на скорое избавление.

Оторвите взгляд от земли

А чтобы Второе пришествие Христа было для нас днём радости, а не днём ужаса, Иисус советует: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному; итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Евангелие от Луки 21:34–36).

Мы живём в особенное время, когда нужно восклониться, поднять глаза к небу, оторвав его от земных хлопот. Хватит жить только заботами житейскими. Они с нами всегда, но они не главное. Иисус сказал в знаменитой Нагорной проповеди: «Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея 6:31–33).

Не молитва должна быть приложением к заботам житейским, а они должны быть приложением к молитве. Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём. А Бог — это любовь. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (Библия, 1 послание Иоанна 4:18). Когда мы верим, что Бог любит нас, что всё происходящее Он обращает нам во благо (даже если по-человечески это выглядит совсем иначе), мы обретаем мир и покой. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27).

«Не бойтесь, — говорит Бог. — Скоро избавление. Поднимите глаза ваши. Перестаньте помышлять только о земном. Я люблю вас, вы в надёжных руках. Скоро наступит конец страданиям. События, происходящие сейчас, свидетельствуют, что скоро конец тьмы, скоро утро. Даже если ваша земная жизнь прекратится, помните, что для Меня все живы. Всех любящих Меня я воскрешу в день Своего пришествия. Что такое смерть для верующих? Это просто краткий сон, отдых. Не бойтесь смерти. Бойтесь пренебречь Мною, потому что Я жизнь, Я воскресение. Во всех путях ваших познавайте Меня, ищите общения со Мною, читайте Библию — Моё письмо вам. В ней ответы».

Перестаньте целыми днями смотреть пугающие новости. Лучше уделите время молитве, чтению Слова Божьего. Это даст душе мир, прогонит страх.

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.