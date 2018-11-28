Надежда для безнадёжных

Евангелия содержат множество историй о лучшем в мире Враче — Враче, Который безошибочно ставил диагноз и выбирал способ лечения. Кого-то Он исцелял словом, к кому-то прикасался. Иногда Он исцелял даже тех, кто находился за многие километры от Него. Однако в Библии описаны и такие случаи, когда Бог отвечал больному «нет». Но это «нет» не будет вечным. Наступит день… Впрочем, всё по порядку.

Проказа

Из всех болезней, известных на Востоке, самой страшной была проказа. Неизлечимый, заразный, приводящий к ужасным последствиям, этот недуг наводил страх даже на самых смелых людей. Евреи считали проказу наказанием за грехи и называли её «бичом» и «перстом Божьим». По существовавшему закону прокажённый объявлялся нечистым. Он умирал для общества. Всё, к чему бы он ни прикоснулся, считалось нечистым. Воздух заражался его дыханием. При малейшем подозрении в этой болезни человека осматривали священнослужители, чтобы решить его судьбу. Тот, кого объявляли прокажённым, оказывался оторванным от семьи и изгнанным из общества израильского. Такой человек был обречён общаться только с себе подобными.

Вдали от друзей и родных прокажённый нёс на себе проклятие этой болезни. Он должен был объявлять о своём несчастье и, раздирая одежды, криком предупреждать о своём приближении, чтобы люди убегали от него прочь. Скорбный вопль из уст одинокого изгнанника: «Нечист, нечист!» вызывал страх и отвращение.

Надежда

Там, где совершал Своё служение Христос, было много таких страдальцев, и вести о Его исцелениях дошли и до них, пробудив в их сердцах искорку надежды. Со времен пророка Елисея никто не слышал об очищении прокажённых. Больные не осмеливались надеяться, что Иисус сделает для них то, что Он не делал никому из людей. Однако нашёлся и среди них один человек, в сердце которого начала пробуждаться вера. Но он не знал, как подойти к Иисусу. Будучи изгнанным из общества своих близких и родных, мог ли он показаться на глаза Исцелителю? Одолевали сомнения: исцелит ли его Христос? Обратит ли Он внимание на того, кого считают страдающим от судов Божьих? Не проклянёт ли и Он его, подобно фарисеям и даже врачам, и не изгонит ли из этого людного места? Горемыка обдумал всё, что слышал об Иисусе. Ни один искавший Его помощи не был Им отвергнут. И страдалец решил во что бы то ни стало найти Иисуса.

К Спасителю!

Прокажённый направляется к Спасителю. Иисус проповедует недалеко от озера, и народ толпится вокруг Него. Стоя вдалеке, больной улавливает несколько слов Спасителя. Он видит, как Христос возлагает руки на больных, он видит, как хромые, слепые, парализованные, умирающие от различных болезней становятся здоровыми и славят Бога за избавление. Вера его укрепляется, и он продвигается всё ближе и ближе к собравшейся толпе. Всё забыто: и запреты, лежащие на нём, и безопасность людей, и страх, который он всем внушает. Он думает только о благословенной надежде на исцеление.

Этот человек представлял собой ужасное зрелище. На его разлагающееся тело невозможно было смотреть без отвращения. Увидев его, люди в ужасе отпрянули. Они жались друг к другу, стараясь избежать прикосновения к нему.

Некоторые пытаются помешать прокажённому подойти к Иисусу. Напрасно! Он ничего не видит и не слышит. Он не обращает внимания на людей, которые вслух выражают своё отвращение. Он видит только Сына Божьего. Он слышит только один голос — тот, который даёт жизнь умирающему. И, подойдя к Иисусу, падает у Его ног с криком: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить» (Луки 5:12).

Иисус ответил: «Хочу, очистись», — и возложил Свою руку на него. Перемена произошла мгновенно. Тело больного стало сильным, нервы — восприимчивыми, а мышцы — крепкими. Грубая, покрытая струпьями кожа, характерная для больных проказой, приобрела здоровый матовый оттенок и румянец, как у ребёнка.

Радость

Хотя Христос попросил исцелённого никому не рассказывать о случившемся, тот даже не пытался ничего скрыть, но всенародно превозносил силу Господа, не понимая, что каждое такое событие укрепляло решимость священников и старейшин погубить Иисуса. Сознавая, как хорошо быть здоровым, радуясь возродившимся силам, возвращению к семье и в круг друзей, исцелённый не мог не возносить хвалу своему Врачу.

Почему Бог не всегда исцеляет?

Исцеляя некоторых больных, Иисус не сразу даровал им желаемое благословение. Но в случае с проказой просьба об исцелении была исполнена немедленно. Когда мы молимся о получении земных благословений, ответ на нашу молитву может быть дан позже или Господь может даровать нам что-либо другое — не то, что мы просим. Например, апостол Павел, через которого Бог исцелял и даже воскрешал людей, сам страдал физическим недугом. Вот что он пишет: «…дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силён» (2 Коринфянам 12:7–10).

От какой болезни Бог всегда готов избавить?

Но всё происходит иначе, когда мы просим об избавлении от греха. Желание Господа — очистить нас, сделать Своими детьми и дать нам силу жить святой жизнью. И всякий, кто падёт к Его ногам и скажет с верой: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», — услышит ответ: «Хочу, очистись». А те, чей грех прощён, будут с радостью встречать Господа, когда Он придёт, чтобы взять искупленных туда, где «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откровение 21:4).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог:

Чем ночь темней, тем ярче звёзды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

Аполлон Майков

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.