Что, по-вашему, является лжесвидетельством?

Девятая заповедь Закона Божьего называет лжесвидетельство грехом. Относится ли это только к ложным показаниям в суде? Конечно, нет. Царь Давид написал когда-то: «Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нём» (Библия, книга Псалтирь 118:96, 97). Давайте и мы поразмышляем.

Не так давно посмотрела короткометражный фильм «Странный врач» (основан на реальных событиях). Начинается он с того, что опытный хирург приходит к начальнику увольняться. Причину не объясняет. Главврач и не спрашивает, потому что действие происходит в период частичной мобилизации, и причины могут быть разные. По отделению проходит слух, что Баир Очирович (так зовут хирурга) собирается провести ближайшее время в Казахстане или в Америке (там больше платят). Он становится невольным свидетелем разговора медсестёр, заканчивающегося словами «Скатертью дорожка». А у одной из сотрудниц как раз погиб муж по время боевых действий. Она вообще не желает видеть Баира Очировича и выслушивать его соболезнования. Итак, наш хирург покидает больницу.

Когда месяцы спустя он вновь появляется на рабочем месте, то слегка прихрамывает. Коллеги похихикивают над ним: мол, вернулся — кому он в Америке нужен. Даже придумали причину его хромоты.

Одна из медсестёр в это время ждала мужа с фронта на побывку. Он пришёл (и не один) прямо к ней на работу. И вот в холле встретились все герои фильма — медперсонал, включая Баира Очировича, главврач, группа солдат. Военные, завидев Баира Очировича, тепло поприветствовали его. Сотрудники больницы удивились тому, что ребята знакомы с ним. Тут приехавшие и поведали, как хирург спасал жизни на передовой, как лечил мужа одной из медсестёр, как сам лишился ноги… Короче, момент истины. Перед ними герой, которого успели окрестить предателем.

Коллеги просят прощения у Баира Очировича, и в этот момент звучит слово «надумали». Надумали! Они не свидетельствовали против человека в суде, но сплетничали за углом. Никто не осмелился прямо спросить его о причине ухода. Зато было столько домыслов! Не об этом ли девятая заповедь?

Ещё один пример. Мне пишет знакомая из церкви, просит, чтобы моя дочка провела урок для малышей. Я уточняю детали, позволяю себе дать несколько конструктивных советов. Всё это не живой разговор, а переписка. И тут мне прилетает: «Не надо ничего проводить. Мы сами проведём». Как бы вы это интерпретировали? Я объяснила себе это так: «Ишь, умная нашлась. Нам проще самим провести, чем твои нравоучения слушать». Утро. Настроение испорчено капитально. Пишу: «Хорошо», но понимаю, что ничего хорошего нет. А я ведь не умничала, просто хотела как лучше. Решаюсь отправить голосовое сообщение, чтобы меня не просто прочитали, но услышали. Иногда ведь мы себе придумываем совсем не ту интонацию, когда читаем чьи-то сообщения. Закончилось тем, что знакомая тоже прислала голосовое, где совершенно нормально объяснила, что в этот раз подготовится сама, а к следующей неделе организует всё так, чтобы урок могла проводить моя дочь. И нет проблемы. А я себе уже надумала… Я решила, что знаю мысли другого человека. А это неправильно. С незнакомыми или людьми, которых вы не очень хорошо знаете, у вас всего один шанс из четырёх оказаться правым. Стоит ли возводить напраслину на человека, пусть даже только в мыслях?

Он смотрит на часы, значит, я ему уже надоела… Он поступил так, потому что… Не спешите с выводами. Они могут оказаться лжесвидетельством. Мы можем оценить поведение, но нельзя судить о мотивах. Мы не можем на 100% быть уверенными в том, о чём думает другой человек, не спрашивая его об этом.

«Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их» (Библия, книга Притчей 20:5). Не позволяйте духу осуждения гнездиться в вашем разуме. Пресекайте недобрые мысли. Приучайте себя мыслить позитивно (это привычка), как учит Слово Божье: «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Послание филиппийцам 4:8). Думайте о людях как можно лучше. И уж тем более говорите.

Приведу ещё один пример. Сотрудники редакции прислали мне посылку с подарками к празднику. Много всего. Очень приятно было. Одна коробочка особенно привлекла моё внимание. Какой-то немецкий БАД. Источник витамина С и инулина. Я, разумеется, читаю состав. Ужасаюсь от того, сколько гадостей напихали в этот порошок. Подсластители, красители… Не, я лучше шиповничка. Муж героически решил выпить подаренное мне, взял с собой в дорогу. Из поезда присылает сообщение, что чуть не прослезился только что. И фотографию нескольких очень приятных вещиц. Оказывается… Оказывается, эта коробочка из-под БАДа скрывала несколько сюрпризов. Внутри было то, что меня бы очень обрадовало. Да ещё записочка. Это прекрасный урок: не стоит спешить с выводами, не стоит судить по обёртке. Содержимое может не соответствовать ей. Давайте не будем торопиться с выводами.

«Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним» (Библия, книга Псалтирь 33:14, 15).

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.