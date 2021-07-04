В пещерах Мёртвого моря найдены новые Библейские свитки

Израильские археологи объявили о сенсационном открытии: впервые более чем за 60 лет в пещерах Мёртвого моря найдены библейские свитки, возраст которых составляет около 2000 лет. Последними такими артефактами были знаменитые свитки Мёртвого моря. Найденные свитки представляют собой греческие переводы книг Захарии и Наума из Книги двенадцати малых пророков.

Фрагменты свитков обнаружены в так называемой «пещере ужаса» в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утёса. Эта пещера получила такое название из-за особенностей своего расположения. Она окружена ущельями, и добраться до неё можно, только спустившись по отвесной скале с риском для жизни.

Отметим, что открытие, уже названное израильскими учёными сенсационным, было сделано в рамках беспрецедентной операции по спасению древних артефактов в пещерах по всей Иудейской пустыне. Она стартовала в 2017 году после того, как по пещерам прошлись «чёрные археологи». Вероятно, они искали именно древние библейские тексты. Ведь и знаменитые кумранские свитки, более широко известные как свитки Мёртвого моря, были обнаружены около 70 лет назад не учёными, а пастухами. Огромная стоимость таких артефактов, безусловно, способна привлечь внимание мародёров.

«Недавно обнаруженные фрагменты свитков с библейскими текстами — это ещё и тревожный сигнал для государства, — считает Исраэль Хассон, генеральный директор Управления древностей Израиля. — Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны позаботиться о том, чтобы найти все артефакты, которые ещё не были обнаружены в пещерах, до того, как это сделают грабители. Некоторые из таких предметов вообще бесценны». По его словам интересные находки были сделаны не только в «пещере ужаса», но и в расположенной поблизости «пещере черепов». Всего в операции участвуют три группы археологов. Они используют дроны и высокотехнологичное альпинистское снаряжение. Это помогает добираться даже до «недоступных» пещер, в некоторые из которых люди не заходили уже почти два тысячелетия.

Источник новостей: Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.