Когда сгустился ночи мрак,

Звезда зажглась над Вифлеемом,

Как Божьей благодати знак,

Небесным посланный Эдемом.

До сотворения земли

То Высшим решено Советом —

Пришёл на землю Божий Сын,

Чтоб озарить нас чудным светом,

Явить нам полноту Отца,

Познать все искушенья наши

И, возлюбив нас до конца,

Испить за нас возмездья чашу.

Он снял небесный Свой венец

И по земным прошёл дорогам,

Но по надменности сердец

Мир не признал в Нём Сына Бога.

Он — Царь! — смиренно всем служил

И, наши раны исцеляя,

На небо путь нам проложил,

Заблудших грешников спасая.

Свой крестный подвиг совершив,

Воссел Он Бога одесную,

Пред всей Вселенной подтвердив

Закона истину святую.

В сиянье славы неземной

Он радостно на нас взирает —

Ведь перед праведным Судьёй

Сын Божий многих оправдает.

Восславив Господа Творца,

Нам даровавшего святыню,

Мы воспоём любовь Отца,

Земле ниспосланную в Сыне.

Небесный град Иерусалим

Пред нами распахнёт ворота —

Там вечно будет Элохим

Светилом Божьего народа.

И обновлённая земля,

Пройдя сквозь пламя очищенья,

Прославит нашего Царя

Победным гимном восхваленья.

Галина Левина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.