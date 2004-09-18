Искренность – одно из самых важных качеств для успеха в браке. Один или оба супруга часто делают большую ошибку, когда испытывают одни чувства, а притворяются, будто испытывают другие. Когда вам не удается проявить то, что вы действительно чувствуете, ваш супруг или супруга будут приспосабливаться к вам, но ориентироваться на ложную цель. Мужья и жены очень часто, желая узнать о чувствах другого супруга, спрашивают: «О чем ты думаешь?» И, если вы говорите не то, что есть на самом деле, то ваш супруг ведет себя с вами не должным образом. В результате ему не удается достичь цели, и вы оба испытываете разочарование.

Где бы и когда бы супруг ни спрашивал о ваших чувствах и переживаниях, говорите ему правду. Глупо лгать из страха, что вы доставите неприятность супругу (или, возможно, причините ущерб собственной гордости). Супруг имеет право знать ваши самые сокровенные мысли и должен узнать вас лучше, чем кто-либо другой в мире, даже лучше, чем родители.

Знать супруга – значит знать его хорошие и плохие качества: что вызывает его гнев, каковы его проблемы, чего он боится – все, что есть у него в голове. Библия говорит, что двое должны стать одним.

Оба пола имеют проблемы с честностью, но чаще всего мужчина боится открыться своей жене, и сложно понять, почему это происходит. Часть ответа заключается в том, что наше общество давит на маленьких мальчиков, внушая им мысль, что искреннее проявление своих чувств и сомнений – это проявление слабости. Когда жена слышит правду от своего мужа о том, что он думает, что он собирается делать и чем занимается, она может дать ему ответ с безопасностью и уверенностью. Когда муж честно разговаривает со своей женой, это позволяет ей обдумывать будущее более точно и в соответствии с этим строить планы.

Когда жена слышит ложь от мужа, это выбивает ее из колеи. Предположим, Николай лжет Галине, говоря, будто ему нравится ее прическа. Приблизительно через месяц Галина тратит немалую сумму денег, чтобы сделать такую же прическу. Она приходит и говорит: «Я сделала прическу. Тебе нравится?» Муж отвечает: «Да, конечно же». А в действительности Николаю не нравится эта прическа совершенно. Он сказал это для того, чтобы она чувствовала себя счастливой. Слова говорят одно, но чувствует он совсем другое.

Когда мужчина говорит неправду, чтобы не огорчить жену, тем самым он не доверяет ей, считая, что она не умеет владеть собой и не может правильно реагировать в сложных ситуациях. Этот вид мышления отражает низкое мнение о характере женщины. Явное или неявное отношение к жене как к эмоционально неуравновешенному человеку становится самоисполняющимся пророчеством. Это самый верный путь сделать жену и в самом деле такой.

Но когда муж говорит жене правду, он созидает ее эмоциональную уравновешенность. Всегда говоря правду, муж сообщает ей о своей уверенности в том, что она может справиться с реальностью и верно отреагировать на обстоятельства, когда будет нужно. Истина разрушает ложные представления и иллюзии. Жизнь становится более предсказуемой и рациональной, поскольку теперь жена может понять поведение своего мужа. Иногда истина может быть болезненной (и муж должен пытаться благородно и мягко высказывать ее), но правда не должна приводить женщин в безумие. Наоборот, женщина чувствует свою власть, поскольку она знает, что ей нужно, чтобы изменить ситуацию, поставить новые цели и т.д.

Муж не оказывает жене никаких почестей, когда лжет для ее защиты, чтобы она чувствовала безопасность и любовь к ней. В конечном счете, происходит прямо противоположное. Муж должен представить себя своей жене таким, каков он есть. Затем жена должна приспособиться, вступить с ним в переговоры и стать ближе к нему.

Еще один немаловажный фактор в браке – помимо искренности – сотрудничество. Если оно есть, то значит, пара желает делиться новостями друг с другом и совместно жить. И не нужно что-то скрывать или стремиться к независимой личной жизни. Когда брак строится на доверии, вы ощущаете радостное желание делиться всеми личными чувствами с тем, кого вы выбрали в качестве спутника жизни. Искренность – наилучшая страховка в любом браке.

Л. Матвеева

Вопросы к мужу

В какой сфере для вас труднее всего быть полностью искренним со своей женой? Почему для вас это представляет трудность? Насколько отзывчива к вам жена, когда вы делитесь с ней своими глубокими чувствами? Согласны ли вы с утверждением, что в супружестве не должно быть скрытой личной жизни (т. е. ни один из вас не должен скрывать что-то от другого)? Приведите аргументы «за или «против».

Вопросы к жене

Насколько важно для вас в вашей собственной личной иерархии потребностей полагаться на мужа? Согласны ли вы, что это одна из основных ваших потребностей в браке? Объясните, почему. Лгал ли вам когда-либо ваш муж для того, чтобы оградить вас? Если да, то что вы при этом чувствовали? В каких областях ваш муж должен быть более искренен с вами?

Ответьте на поставленные выше вопросы, а затем обсудите ваши ответы вместе с супругом. Это будет хорошей проверкой того, насколько вы искренни друг с другом.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.