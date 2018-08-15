Настройте камертон сердца на добро

Нет больших и маленьких грехов, каждый злой поступок имеет свою цену. Какую цену имеют мелкое воровство, недобрый взгляд, неосторожное слово? Что стоит за всем этим? Обида, горечь, гнев и другие непредсказуемые последствия.

Был прекрасный летний день. Девушка, которая недавно получила диплом о высшем образовании и устроилась на работу, о которой всегда мечтала, несла сумочку, где лежала её первая зарплата. Ничто не предвещало беды, как вдруг молодой человек, подъехав к краю тротуара, попытался вырвать у неё сумочку. Он толкнул её, и девушка, упав, сильно ударилась головой. В этот момент жизнь молодого человека полностью изменилась: из вора он превратился в убийцу. Кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы украсть сумочку, но когда это заканчивается трагедией, тогда мы начинаем думать иначе.

Что заставляет людей посягать на чужую собственность?

Прежде всего, неправильно расставленные приоритеты и ложные ценности. Современная реклама побуждает человека приобретать всё больше и больше. Тот автомобиль, который есть, уже устарел, появилась новая модель — надо брать. У соседа дом лучше и вещей в доме больше — нужно обязательно исправить положение. Но где взять средства? Здесь на помощь приходят банки, которые предлагают оформить кредит. Но когда заканчиваются силы, и нет возможности расплатиться, в голову начинают приходить недобрые мысли: недоплатить зарплату своему подчинённому, перестать помогать престарелым родителям, взять то, что не является моей собственностью.

Как справиться с этим гнётом? Ещё раз пересмотреть свои ценности и правильно расставить приоритеты. Взвесить все «за» и «против».

Рассказывают историю об одном богатом человеке.

Однажды он решил взять своего сына в путешествие по стране, чтобы показать ему, как бедно живут люди. Пару дней они провели на ферме одной очень бедной семьи (по мнению большинства соседей).

Вернувшись из путешествия, отец спросил сына:

— Ну, как тебе поездка?

— Это было здорово, папа.

— Ты заметил, как бедно живут люди?

— О да, — ответил сын.

— Ну так скажи мне, чему ты научился в этой поездке?

— Я заметил, что у нас есть бассейн до самой середины сада, у них залив, которому нет конца. У нас есть маленький кусочек земли, на котором мы живём, а у них — необозримые поля. Мы покупаем себе продукты питания, а они сами выращивают их. У нас есть стены, чтобы защищать нас, и наше имущество, а у них есть друзья, чтобы защищать их.

Отец потерял дар речи. Затем сын добавил:

— Спасибо, папа, за то, что ты показал мне, как мы бедны.

За деньги можно купить постель, но не сон. Еду, но не аппетит. Лекарства, но не здоровье. Слуг, но не друзей. Женщин, но не любовь. Жилище, но не домашний очаг. Развлечения, но не радость. Учителей, но не ум.

Ещё одной причиной, толкающей людей на воровство, является желание быть счастливым. Но можно ли поставить знак равенства между счастьем и обманом, счастьем и вероломством, счастьем и воровством?

Ученик спросил своего учителя:

— Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?

Учитель ответил, что он полностью с ними согласен.

— А как ты докажешь их истинность? — продолжил ученик.

— За деньги можно купить постель, но не сон. Еду, но не аппетит. Лекарства, но не здоровье. Слуг, но не друзей. Женщин, но не любовь. Жилище, но не домашний очаг. Развлечения, но не радость. Учителей, но не ум. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Можно ли с помощью украденного стать богатым? Да. А счастливым? Возможно, но лишь на короткое время.

Наверняка, каждый из нас помнит, как было больно и неприятно, когда наш друг брал у нас игрушку и не возвращал её, а потом доказывал всем, что эта игрушка — его. Мелочи играют важную роль в нашей жизни, вот почему мы должны стремиться к чистоте сердца и помыслов, даже не допуская мысли о том, чтобы кого-то обидеть или обокрасть.

Один человек шёл со своим другом-индейцем по шумной улице большого города. Вдруг индеец воскликнул:

— Я слышу сверчка.

Повсюду сновали автомобили, шумела строительная техника, в небе гудели самолёты.

— Ты с ума сошёл! — воскликнул его друг.

— Но я слышу его.

Он подошёл к цветочной клумбе, разбитой перед каким-то учреждением.

Потом он нагнулся, раздвинул листья растений и показал своему другу сверчка.

— У тебя, должно быть, фантастический слух!

— Да нет, всё зависит от того, на что ты настроен.

— Мне трудно в это поверить.

— Смотри, — ответил индеец.

Он рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги.

— Видишь, всё зависит от того, на что ты настроен.

Настройте камертон своих сердец не на воровство, а на добрые дела, подобно тому, как это сделал когда-то библейский герой Закхей. Став верующим человеком, он решил вернуть награбленное тем, кого обокрал, вчетверо больше, чем взял (Луки 19:1–10). Выберите правильное направление в своей жизни.

Статья подготовлена по книге «Богатство мудрости»,

выпущенной издательством «Источник жизни».

____________________________________

Издательство «Источник жизни» — книги о земном и вечном.

Мы выпускаем книги для детей и взрослых, о семье и здоровье, духовно-нравственную литературу. Заказывайте по телефону: 8-800-100-54-12 На сайте: www.7knig.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.