(песня)
1. В этом мире, уставшем от бед,
Я склоняюсь пред силой Иисуса.
И молю со слезами в глазах:
«Сохрани, мой Господь, от искуса!»
Этот мир обезумел от зла!
Сколько горя мы видим повсюду…
А когда-то царила весна,
Я её никогда не забуду!
Припев:
Научи меня любить,
как любишь только Ты!
Научи меня прощать,
как Ты умел прощать!
Научи отображать в себе Твои черты!
Научи меня одним Тобой дышать!
2. Как же грустно смотреть на людей,
Не желающих видеть Иисуса.
Сколько в мире безумных идей,
Ради них люди в пропасть несутся.
В этом мире так мало тепла.
Никуда нам не деться от боли.
И слеза моя с глаз потекла,
Я хочу поскорее на волю!
Василий Динов, с. Рождествено, Московская обл.
* * *
Христос взял на Себя наши болезни,
Мы ранами Его исцелены!
Оставь, мой друг, последние сомненья
И этот дар Божественный прими!
Знай твёрдо, верен Бог Святому Слову,
Не отвергай сомненьем благодать!
Бог исцеленье дать готов любому,
Кто с верою готов Его принять!
Он исцелял слепого и немого,
Хромого и проказою больных.
Для Бога нет увечия такого,
Какое бы не мог Он исцелить!
Ведь тело — это храм Святого Духа,
Его храним и мы, и Сам Господь.
И кроме Бога нет врача такого,
Который бы лечил и дух, и плоть!
Пусть радость ваша будет совершенна,
Веселье сердца равно врачевству!
Душа пусть во Христе будет блаженна,
Пусть будет путь её лишь в высоту!
Впусти Христа в своё большое сердце,
Прими своё спасенье от грехов,
От всех проклятий и от всех болезней, —
Отбрось груз этих пагубных оков!
Хвала Христу, Он жизнь даёт с избытком!
Хвала Отцу Небесному за то,
Что милость обновляет ежедневно
И дарит нам любовь, мир и добро!
Здоровье нам даётся свыше Богом,
Чтоб прославляли мы Творца собой!
Христос уже всё сделал на Голгофе,
Остался только выбор за тобой!
Вадим Чирков, г. Соль-Илецк, Оренбургская обл.