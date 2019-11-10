(песня)

1. В этом мире, уставшем от бед,

Я склоняюсь пред силой Иисуса.

И молю со слезами в глазах:

«Сохрани, мой Господь, от искуса!»

Этот мир обезумел от зла!

Сколько горя мы видим повсюду…

А когда-то царила весна,

Я её никогда не забуду!

Припев:

Научи меня любить,

как любишь только Ты!

Научи меня прощать,

как Ты умел прощать!

Научи отображать в себе Твои черты!

Научи меня одним Тобой дышать!

2. Как же грустно смотреть на людей,

Не желающих видеть Иисуса.

Сколько в мире безумных идей,

Ради них люди в пропасть несутся.

В этом мире так мало тепла.

Никуда нам не деться от боли.

И слеза моя с глаз потекла,

Я хочу поскорее на волю!

Василий Динов, с. Рождествено, Московская обл.

* * *

Христос взял на Себя наши болезни,

Мы ранами Его исцелены!

Оставь, мой друг, последние сомненья

И этот дар Божественный прими!

Знай твёрдо, верен Бог Святому Слову,

Не отвергай сомненьем благодать!

Бог исцеленье дать готов любому,

Кто с верою готов Его принять!

Он исцелял слепого и немого,

Хромого и проказою больных.

Для Бога нет увечия такого,

Какое бы не мог Он исцелить!

Ведь тело — это храм Святого Духа,

Его храним и мы, и Сам Господь.

И кроме Бога нет врача такого,

Который бы лечил и дух, и плоть!

Пусть радость ваша будет совершенна,

Веселье сердца равно врачевству!

Душа пусть во Христе будет блаженна,

Пусть будет путь её лишь в высоту!

Впусти Христа в своё большое сердце,

Прими своё спасенье от грехов,

От всех проклятий и от всех болезней, —

Отбрось груз этих пагубных оков!

Хвала Христу, Он жизнь даёт с избытком!

Хвала Отцу Небесному за то,

Что милость обновляет ежедневно

И дарит нам любовь, мир и добро!

Здоровье нам даётся свыше Богом,

Чтоб прославляли мы Творца собой!

Христос уже всё сделал на Голгофе,

Остался только выбор за тобой!

Вадим Чирков, г. Соль-Илецк, Оренбургская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.