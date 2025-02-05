«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Библия, Послание колоссянам 4:2).

Бог Святой, Иисус, моя опора!

Научи меня прощать врагов.

Знаю, что в Твой дом приду я скоро,

Причащусь Евангельских даров.

Этот путь лежит средь треволнений,

Часто устлан горем вместо роз.

Сохрани меня от искушений,

И направь к спасению, Христос…

Защити от идолопоклонства,

Дай не видеть скорби, зла и слёз,

Чтобы в вере твёрдость и упорство

Мне стяжать достойно и всерьёз.

Научи молиться без сомнений,

Чтобы мог Тебя благодарить

И за счастье радостных мгновений,

И за небо, не уставшее дарить,

За сияние библейских истин,

Свет которых благ, неугасим,

Где в бездружии найду я пристань

И тепло средь холодов и зим.

Пётр Царьков