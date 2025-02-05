«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Библия, Послание колоссянам 4:2).
Бог Святой, Иисус, моя опора!
Научи меня прощать врагов.
Знаю, что в Твой дом приду я скоро,
Причащусь Евангельских даров.
Этот путь лежит средь треволнений,
Часто устлан горем вместо роз.
Сохрани меня от искушений,
И направь к спасению, Христос…
Защити от идолопоклонства,
Дай не видеть скорби, зла и слёз,
Чтобы в вере твёрдость и упорство
Мне стяжать достойно и всерьёз.
Научи молиться без сомнений,
Чтобы мог Тебя благодарить
И за счастье радостных мгновений,
И за небо, не уставшее дарить,
За сияние библейских истин,
Свет которых благ, неугасим,
Где в бездружии найду я пристань
И тепло средь холодов и зим.
Пётр Царьков