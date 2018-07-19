Проект «Надежда над водой» помогает пострадавшим от наводнений в Румынии

Столица Румынии Бухарест и несколько мест в 20 округах страны пострадали от сильных ливней в начале июля 2018 года. В тех местах, где риск был наибольшим, после наводнений были предприняты превентивные меры.

Трудно было оценить ущерб, и потребности были большими, объяснили руководители Адвентистского Агентства Развития и Помощи (ADRA) Румынии. «Самыми бедными и уязвимыми являются пожилые люди, особенно те, у кого нет помощи от близких родственников», — сказал представитель пресс-службы.

Надежда над водой

ADRA Румынии предоставила помощь на месте в рамках проекта «Speranţămaipresusde ape» [«Надежда над водой»]. После того, как сотрудники ADRA Румынии получили новости и обратились за помощью к полевым помощникам по всей стране, организация по оказанию помощи быстро помогла поддержать семьи, пострадавшие от наводнения, предоставив им продукты питания, воду и предметы личной гигиены.

Президент Церкви адвентистов седьмого дня в Румынии Стефан Томояга рассказал, что церковь делает после наводнений и попросил молитв и поддержки верующих.

«В это время церковь Адвентистов седьмого дня в Румынии близка к тем, кто страдает и отвечает любовью на нужды жертв наводнений из Молдовы, Трансильвании, Мунтении, Доброгеа и Олтении», — сказал Томояга. «Я призываю своих братьев и сестер смотреть на нашего Небесного Отца, который дает все, и помнить слова нашего Спасителя: «Блаженнее давать, нежели получать!»

Томояга призвал членов церкви активно участвовать в оказании помощи пострадавшим от наводнений. «Пришло время принять участие и дать утешение страдающим. Сегодня день, когда наш небесный Отец приглашает нас потрудиться», — сказал он.

Директор ADRA Румынии Роберт Жоржеску подробно рассказал о мероприятиях, которые организация проводит для поддержки пострадавших, и попросил дополнительную помощь и финансовую поддержку.

«ADRA Румыния полностью поддерживает призыв к поддержке жертв наводнений и будет оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь, добавив к усилиям властей поставку строительных материалов и поддержку в восстановлении домов», — сказал Джорджеску. «Мы призваны быть готовыми к расширенным действиям в дополнение к [предоставлению] материальных и финансовых пожертвований, которые так необходимы сегодня. Все добровольцы могут найти место в этой гуманитарной деятельности».

Региональные лидеры заявили, что те, кто хочет присоединиться к команде ADRA Румынии могут участвовать. Они могут сделать это добровольно, жертвовать вещи (продукты питания, предметы гигиены и чистящие средства, одежду и обувь, одеяла и строительные материалы) или внести финансовый вклад в Фонд «Надежда над водой».

«Все те, кто желает присоединиться к команде ADRA Румынии и желают принять участие, могут сделать это, обратившись к региональным менеджерам или координаторам проекта АДРА», — сказал представитель.

ADRA — всемирная гуманитарная организация церкви Адвентистов седьмого дня. Через свою международную сеть ADRA оказывает помощь в развитии и помощи отдельным лицам в более чем 130 странах — независимо от их этнической принадлежности, политической принадлежности или религиозной принадлежности.

ADRA Румынии

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2018 г.