Не дорожили временем хорошим

И не ценили то, что Бог даёт,

Пока оно не стало нашим прошлым.

А в будущем — не знаем, что нас ждёт.

Такое нам на ум не приходило

И вряд ли кто представить это мог:

Везде таблички: «Карантин», «Закрыто»

И паника: «О, кто бы нам помог?!»

Куда же подевалась наша гордость,

Самоуверенность и смелый взгляд вперёд?

Пред нами будто вдруг разверзлась пропасть

И неизвестно, кто же перейдёт…

А новости твердят: вот там опасность

И тут коронавирус подтверждён.

Кому-то — не увидеть свою старость.

Как жаль, что это — не ужасный сон.

Но это факты. Такова реальность.

И от неё никак не убежишь.

Вот тут и проявилась наша слабость,

Когда от безысходности дрожишь.

Та паника так многих одолела.

Как долго будет длиться карантин?

А мы могли бы столько много сделать…

Если бы вирус мир не захватил…

Смогли бы. И успели мы бы много,

Но, думаю, не стоит сожалеть,

Ведь что-то доброе есть в каждом «плохо»,

Дано нам время жизнь пересмотреть.

Теперь мы осознали важность встречи,

Когда возможности уж больше нет.

Кто-то с родными коротает вечер,

А для кого-то выход — интернет.

Как ты сейчас своё проводишь время?

Как изменилась жизнь твоя теперь?

Тот страх, что людям через СМИ навеян,

Сумел ли поселиться и в тебе?

Проверь, что важно для тебя сегодня?

И не напрасно ли доселе жил?

А ведь однажды будет слишком поздно

Жалеть о том, чем ты не дорожил…

Цени, пока есть время и возможность,

И благодарным быть не забывай.

Будь мудрым, проявляя осторожность,

И слухам всем поменьше доверяй.

А лучше обращайся к Богу чаще,

Он сил даст эти трудности пройти,

Ведь время непростое нынче наше

И в мире этом мира не найти.

Ты счастлив, если жизнь доверил Богу

И веришь, что тебя Он сохранит.

И язва не приблизится к порогу,

Когда Он перьями Своими осенит.

Лишь в Боге есть и мир, и утешенье,

И радости источник среди бед.

В Небесном Царстве — никаких болезней;

Ни вирусов, ни смерти больше нет.

Так направляйте к Небу свои очи

И утешайтесь ныне мыслью той,

Что наша цель — не этот мир порочный,

Нас ждёт нерукотворный вечный Дом.

Надежда Прудникова, г. Маруиполь, Украина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г.