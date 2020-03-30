Не дорожили временем хорошим
И не ценили то, что Бог даёт,
Пока оно не стало нашим прошлым.
А в будущем — не знаем, что нас ждёт.
Такое нам на ум не приходило
И вряд ли кто представить это мог:
Везде таблички: «Карантин», «Закрыто»
И паника: «О, кто бы нам помог?!»
Куда же подевалась наша гордость,
Самоуверенность и смелый взгляд вперёд?
Пред нами будто вдруг разверзлась пропасть
И неизвестно, кто же перейдёт…
А новости твердят: вот там опасность
И тут коронавирус подтверждён.
Кому-то — не увидеть свою старость.
Как жаль, что это — не ужасный сон.
Но это факты. Такова реальность.
И от неё никак не убежишь.
Вот тут и проявилась наша слабость,
Когда от безысходности дрожишь.
Та паника так многих одолела.
Как долго будет длиться карантин?
А мы могли бы столько много сделать…
Если бы вирус мир не захватил…
Смогли бы. И успели мы бы много,
Но, думаю, не стоит сожалеть,
Ведь что-то доброе есть в каждом «плохо»,
Дано нам время жизнь пересмотреть.
Теперь мы осознали важность встречи,
Когда возможности уж больше нет.
Кто-то с родными коротает вечер,
А для кого-то выход — интернет.
Как ты сейчас своё проводишь время?
Как изменилась жизнь твоя теперь?
Тот страх, что людям через СМИ навеян,
Сумел ли поселиться и в тебе?
Проверь, что важно для тебя сегодня?
И не напрасно ли доселе жил?
А ведь однажды будет слишком поздно
Жалеть о том, чем ты не дорожил…
Цени, пока есть время и возможность,
И благодарным быть не забывай.
Будь мудрым, проявляя осторожность,
И слухам всем поменьше доверяй.
А лучше обращайся к Богу чаще,
Он сил даст эти трудности пройти,
Ведь время непростое нынче наше
И в мире этом мира не найти.
Ты счастлив, если жизнь доверил Богу
И веришь, что тебя Он сохранит.
И язва не приблизится к порогу,
Когда Он перьями Своими осенит.
Лишь в Боге есть и мир, и утешенье,
И радости источник среди бед.
В Небесном Царстве — никаких болезней;
Ни вирусов, ни смерти больше нет.
Так направляйте к Небу свои очи
И утешайтесь ныне мыслью той,
Что наша цель — не этот мир порочный,
Нас ждёт нерукотворный вечный Дом.
Надежда Прудникова, г. Маруиполь, Украина