Не голливудская Библия

Библия — что это за книга? Сборник мифов и легенд или некая таинственная реликвия?

Откуда современный человек может узнать о Библии?

В поиске Библии и информации о ней мы можем покопаться в бабушкином сундуке, и наверняка найдём большую ветхую книгу, написанную на непонятном языке. Мы можем покопаться в Интернете, но ради крупиц полезной информации придётся перечитать много страниц беспочвенных споров и пустой болтовни. Увы, люди любят высказываться о Библии, ни разу не держа её в руках. Есть ещё один способ. Его величество кинематограф. Когда голливудские продукты ворвались на наш рынок, русские люди с удивлением узнали, что Библия есть практически у каждого американца, мало того, она лежит в каждом прикроватном столике любого гостиничного номера. И если в проблемную семью приходит социальный работник, то Библия поспешно достается из глубины шкафа наружу и своим присутствием служит хорошей характеристикой хозяевам.

Другой жанр кино рассказывает о влиянии Библии на историю. В фильмах, подобных Ван Хельсингу, Библия представляется чем-то сверхтаинственным. Хотя понятно, откуда «ноги растут» — в средние века простому народу строго-настрого запрещалось её иметь, а уж тем более читать. Объясняется это нежеланием делиться правдой, ведь ясно, что если бы люди знали, что в Библии написано, то всё было бы по-другому. Сейчас же никто не запрещает читать, но почему-то люди выбирают что-то другое. В этих фильмах религия и Библия смешиваются с некими вымышленными существами (вампиры и прочие), и в итоге эта книга кажется недостижимой для простого смертного. В фильме «Книга Илая» действие происходит в постапокалиптической фантазии. Главный герой идёт с последним экземпляром Библии, и на него охотится злодей, который понимает, что, имея такую книгу, можно повелевать людьми, зачитывая народу только избранные отрывки в удобном для себя свете.

Сейчас, несмотря на довольно пренебрежительное отношение к Библии, она остаётся самой популярной книгой на этой планете не только по количеству экземпляров, но и по переводу на языки и различные диалекты, являясь порой единственной книгой на каком-нибудь редком языке.

Многие могут сказать, что за эти века в ней было вписано и изменено всё. Но ХХ век был веком находок и открытий, подтверждающих правоту Библии. Обнаруженные свитки близ Мёртвого моря показывают, что за 20 веков в книге не изменилось ни буквы. Хотя и есть специальные переводы, в которых изменено многое. Но стандартный для России синодальный перевод считается в мире одним из лучших и самых достоверных.

Для меня Библия является самой авторитетной книгой и бесконечным источником мудрости.

Сейчас очень популярны книги-однодневки, просто потому, что их модно читать. Бестселлер после прочтения отправляется на полку, и уже следующему поколению, как правило, он не интересен. Но с Библией не так: приобретя её однажды, можно каждый день находить для себя новые сокровища мудрости. Ведь её написал Бог, и это Его письмо ко всему человечеству.

Библию писали более полутора тысяч лет около сорока авторов, среди них были и цари, и пастухи, и врачи, и военачальники. В ней есть и поэзия, и история, и пророчества, и письма. Но при этом она настолько едина, будто этот материал собирал опытный редактор. Её пародировали, её запрещали, но она из века в век оставалась желанным чтением для миллионов людей. И никто из мудрых мира сего за это время не смог ещё создать что-то столь величественное!

Роман Кошкин

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.