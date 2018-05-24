Не плыть по течению

Однажды сильный ветер сорвал с дерева листок. Маленький воробышек спросил его: «Почему ты упал с дерева?»

«Я не упал, мне просто надоело висеть на нём», — ответил листик.

«А куда ты летишь?» — опять спросил любопытный воробей.

«Куда хочу, туда и лечу. Захочу — полечу вверх, захочу — вниз. Я свободный», — сказал листик.

Когда ветер немного стих и листик упал в ручеёк, воробышек вновь спросил его: «А почему ты перестал летать и упал в воду, и куда теперь направляешься?»

«Я никуда не падал, — обиженно ответил листик. — Просто мне надоело летать и захотелось поплавать, а плыву я, куда захочу, ведь я свободный лист и сам решаю, что мне делать».

«А почему ты не поплывёшь в другую сторону?» — поинтересовался воробышек.

«Сколько раз тебе можно объяснять, раз я не плыву туда, значит, не хочу, ведь я делаю лишь то, чего хочу сам», — раздражённо ответил листик и поплыл дальше по течению.

Через несколько дней воробышек уже научился летать и, совершая свой третий полёт, увидел своего старого знакомого, но тот так изменился, что птенец не сразу узнал его.

«Привет, листик, — пропищал он. — Почему ты пожелтел, кто с тобой это сделал?»

«Никто ничего со мной не делал, мне просто захотелось сменить свой цвет, вот я и стал жёлтым».

Тогда маленький воробушек поверил листику, но вскоре наступила осень, и он увидел, что все листья слетали с деревьев, были носимы ветрами и плыли лишь по течению. Их цвет всегда менялся, хотели они того или нет. Стало понятно, что листья не могли делать то, что хотят, но многие из них упорно этого не признавали.

Позже воробей продолжал исследовать мир и увидел других существ, очень похожих на листья. Это были люди… Согласитесь, так многие из нас плывут по течению, упорно доказывая себе и окружающим, что в этом и есть их воля. Мы занимаемся самообманом, не желая признавать, что часто именно наши пороки, наши лишние эмоции, обстоятельства, а не мы, делают наш путь таким, какой он есть.

Но в отличие от листьев, которым суждено плыть по течению, у нас есть выбор. Мы можем признать, что всё не так, как нам хотелось бы, что направление ветра, а не мы, определяет наш путь. Признать и начать бороться с тем, что нас одолевает. С обстоятельствами, с нашими зависимостями, нашими слабостями. У нас есть возможность призвать на помощь Бога, который скрасит наш путь и поможет нам в нашей борьбе. Плыть по течению и считать себя сильным? Или признаться, что ты слаб, и начать бороться? Этот выбор есть у каждого.

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.