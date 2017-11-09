Однажды вечером, вернувшись с работы, папа спросил у мамы:

— Дорогая, ты слышала, что в нашем городе будет проходить социальная программа «Добрые руки»?

— Нет, не слышала. Что за программа? — поинтересовалась мама.

— Это благотворительная программа, придя, на которую человек может получить помощь, если он нуждается в одежде и еде.

— Мы тоже можем поучаствовать и помочь нуждающимся людям, — сказала мама.

— Чем мы можем помочь? — удивился сын Дима, молчавший всё это время и с интересом слушающий, о чём говорили мама с папой.

— Я собрала два больших пакета вещей, которые мы уже не носим, — ответила мама. — Другим людям они могут пригодиться. А ещё, Димочка, давай-ка мы переберём твои игрушки и тоже отнесём туда.

Дима нехотя согласился, ему было жалко отдавать свои игрушки, но он не стал спорить с мамой.

На следующий день папа и Дима должны были унести приготовленные мамой вещи на программу. Дима сказал:

— Папа, мы и так небогаты, и ещё что-то отдаём. Хотел бы и я быть богатым, иметь всё, что пожелаю.

Папа улыбнулся и сказал:

— Знаешь, сынок, ты сможешь быть сказочно богатым в Божьем Царстве. Но небесные сокровища будут доступны тем, кто соблюдает правило Божьего Царства: «Не собирайте себе сокровищ на земле… но собирайте себе сокровища на небе… ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:19–21). Послушай, я расскажу тебе одну притчу.

На окраине маленького городка в бедном домике жил один мудрец. Он прославился тем, что любил Бога и людей и всегда был готов поделиться мудростью, которую находил в Библии. Множество людей приходило к нему каждый день за советом, и он никому не отказывал.

Однажды издалека приехал к мудрецу один богач. Зайдя в его скромное жилище, богач огляделся по сторонам и спросил:

— Все называют тебя мудрецом. Слава о тебе дошла до меня за сотни вёрст. Но ответь: если ты такой мудрый, то почему ты такой бедный? Почему ты живёшь в такой лачуге? Разве, имея такой ум, ты не мог бы заработать денег, чтобы иметь дом получше? Вот я живу в доме, где множество прекрасных комнат, украшенных золотом, где широкие окна открываются в прекрасный сад с фонтанами. А в твоём доме даже присесть негде!

— Скажи, друг, а где ты провёл сегодняшнюю ночь? — поинтересовался в ответ мудрец.

— Весь прошлый день я провёл в пути и заночевал в маленькой гостинице у дороги. Это единственный ночлег, который я смог найти, добираясь к тебе, — ответил гость.

— О! Наверное, тебе было не очень удобно в таком непривычном для тебя жилище! Как же ты смог там остановиться?

— Но ведь это временно, — сказал богач. — Это не мой дом. Я знаю, что мой дом прекрасен, и я однажды вернусь туда. А временные трудности можно и потерпеть.

— Ты знаешь, всё это — тоже временно, — проговорил мудрец, оглядевшись вокруг себя. — Это не мой дом. Мой дом приготовил мне мой Господь на Небесах. Я знаю, что он прекрасен, потому что его архитектор — Сам Бог! И однажды я обязательно вернусь туда. А всё, чем я пользуюсь здесь, на земле — это временно. Так стоит ли об этом временном так переживать?

— Знаешь, сынок, Господь уже приготовил для каждого человека прекрасный дом на небе. И мы должны верить, что однажды Иисус вернётся на нашу землю и возьмёт с Собой людей, кто любит Его и соблюдает заповеди.

— Здорово, папа. Давай в следующий раз мой конструктор кому-нибудь подарим, — предложил Дима.

Источник: chudostranichki.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.