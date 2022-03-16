Как трудно человеку, который всё-всё знает о других: и их мысли, и их мотивы… А как трудно с ним окружающим! Дорогие, не судите: не наше это дело.

Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха, и вдруг восхищённо закричал:

— Папа, все деревья движутся назад!

Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.

Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного смущены тем, что 25-летний мужчина ведёт себя, как маленький ребёнок. Внезапно молодой человек снова воскликнул:

— Папа, да это же озеро! А вон там животные! А облака едут вместе с поездом!

Пара смущённо наблюдала за непривычным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного.

Пошёл дождь, и капли коснулись руки молодого человека. Он зажмурился от радости. А потом закричал:

—Папа, дождь такой прекрасный!

Пара, сидящая рядом, шепнула пожилому мужчине:

— Вам нужно отвести сына на консультацию к врачу.

В ответ они услышали:

— Мы только что от врача. Сегодня мой сын впервые в жизни обрёл зрение…

Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая при этом всей полнотой знаний. А полнотой этой обладает только Бог.

Евангелие от Матфея, глава 7

Не судите, да не судимы будете, Ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Слово «судить», которое здесь употребляется, имеет несколько смысловых значений:

Думать, рассуждать, мыслить.

Осуждать, порицать и критиковать.

Производить суд над людьми, разбирать и решать споры, тяжбы и дела, выносить приговор.

Когда Христос сказал: «Не судите», Он не запретил людям мыслить; Он не упразднил судопроизводство. Он говорил о суде во втором из приведённых выше значений.

Не превозносись над другими людьми и не считай себя вправе быть им судьёй. Поскольку ты не можешь знать мотивы поступков, ты не можешь судить другого. Осуждая его, ты выносишь приговор самому себе, так как сотрудничаешь с сатаной, обвинителем ближних. Господь говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте» (Библия, 2 послание коринфянам 13:5). Вот что мы должны делать.

Только Иисус Христос — Истинный и Справедливый Судья. В свете этого положения, человек, судящий о жизни своего ближнего с вынесением приговора (осуждения), ставит себя на место Бога. Такое действие человека является богопротивным. Мы можем ошибиться во время своего суда и в силу своей греховной природы не до конца и не точно понять ближнего. Только один Господь, Который без греха и Которому известны тайные намерения любого человека, может с состраданием и нежностью подойти к человеческой душе и без ошибки оценить поступки людей.

Часто заблуждающимся надо говорить правду в глаза, чтобы они поняли и почувствовали свои ошибки и постарались их исправить. Но это всегда следует делать с нежностью и состраданием, помня о слабости человека.

Итак что же? Если кто-нибудь соблудит, неужели мне не говорить, что худо блудодеяние, и неужели не следует исправлять распутника? Исправляй, но не как враг, и не как враг, требующий возмездия, но как врач, прилагающий лекарство. Спаситель не сказал, не останавливай грешника: но не суди, то есть не будь жестоким судьёю.

Иоанн Златоуст

Когда человек, совершивший ошибку, поймёт и признает своё заблуждение, не стоит его за это постоянно казнить и винить и тем самым усугублять его страдания, а, напротив, необходимо утешить его. Наш Спаситель упрекнул тех, кто спешит осуждать: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» (Евангелие от Матфея 7:3). Весьма часто тот, кто зорко фиксирует ошибки своих братьев, сам бывает виновен в ещё больших преступлениях, но даже не замечает их.

Говорят, то, что больше всего раздражает тебя в других, наверняка есть и в тебе самом. Подумайте над этим.

Всем последователям Христа нужно поступать друг с другом так, как мы хотим, чтобы Господь поступал с нами, учитывая наши ошибки и слабости, ибо все мы заблуждаемся и нуждаемся в Его снисхождении и прощении.

Мы не должны быть безжалостны к ошибкам друг друга и тем более рассказывать о них всем подряд. Не следует разоблачать или порицать чьи бы то ни было слабости. Нужно спросить у себя, принесли бы желаемый результат подобные действия по отношению к нам самим. Стали бы мы больше любить и доверять тому, кто таким образом разоблачил наши ошибки? В любви больше силы, чем в критике. Любовь проложит себе путь через любые препоны, тогда как критика закроет все подступы к душе.

Вспомните Христа. Когда к Нему привели женщину, уличённую в прелюбодеянии, и предложили побить её камнями, Иисус сначала указал обвинителям на их собственные грехи (причём, сделал это мягко, щадя их репутацию), а потом, когда пристыженные судьи скрылись, сказал женщине: «Я не осуждаю тебя».

Как легко и тепло в обществе тех, кто готов понять и поддержать. Пусть эти люди и не одобряют твой поступок, но они милостивы и сострадательны к тебе. Они принимают тебя, и у тебя вырастают крылья. Они верят в тебя, и ты стремишься оправдать их доверие. Можно ли достичь того же жёсткой критикой и осуждением? Подумайте об этом.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.