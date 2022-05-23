Не судите прежде времени

У одной семейной пары, не один год состоявшей в браке, не было детей. Тогда они завели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились о нём так, как если бы это был их ребёнок. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного и преданного пса. Через семь лет после того, как супруги взяли собаку, у них родился долгожданный первенец. Муж с женой были счастливы, малыш занимал почти всё их время, а четвероногому другу доставалось всё меньше внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами занимались делами в саду. Когда они пошли проведать ребёнка, из детской вышел пёс. С окровавленной пастью. При этом он довольно вилял хвостом. Отец ребёнка предположил самое худшее и, схватив ружьё, в порыве отчаяния убил собаку. Затем он вбежал в детскую и на полу, у колыбели сына, увидел огромную обезглавленную змею. «Я убил своего верного пса!» — в отчаянии воскликнул хозяин…

Как часто мы выносим поспешные суждения! Мы даже не пытаемся выслушать других, понять, узнать мотивы. Их чувства и побуждения нас не волнуют. Приходилось ли вам жалеть о поспешно вынесенном вердикте, о несправедливом обвинении? В следующий раз, когда у вас появится желание осудить, вспомните эту притчу о верном псе. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения…» (Библия, 1 послание коринфянам 4:5).

Пересказала Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.