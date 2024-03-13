«Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь во славе» (Библия, Послание колоссянам 3:3).

Наши годы — это не пустяк.

Гаснет память, и слабеет сердце.

Дни рожденья празднуем не так,

Не с такой уж радостью, как в детстве.

Для печали — множество причин,

Зеркала пугают поневоле.

Вот на сердце нет у нас морщин —

Там рубцы от пережитой боли.

Но другой теперь у жизни вкус.

Хоть всё дальше юности беспечность,

Но всё ближе, ближе к нам Иисус —

Наша жизнь, и молодость, и вечность.

С каждым годом ближе, и заметь:

Мы живём уже не так, как раньше.

Раньше жили, чтобы умереть,

А теперь живём, чтоб жить и дальше.

Татьяна Хлопкова