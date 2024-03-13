«Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь во славе» (Библия, Послание колоссянам 3:3).
Наши годы — это не пустяк.
Гаснет память, и слабеет сердце.
Дни рожденья празднуем не так,
Не с такой уж радостью, как в детстве.
Для печали — множество причин,
Зеркала пугают поневоле.
Вот на сердце нет у нас морщин —
Там рубцы от пережитой боли.
Но другой теперь у жизни вкус.
Хоть всё дальше юности беспечность,
Но всё ближе, ближе к нам Иисус —
Наша жизнь, и молодость, и вечность.
С каждым годом ближе, и заметь:
Мы живём уже не так, как раньше.
Раньше жили, чтобы умереть,
А теперь живём, чтоб жить и дальше.
Татьяна Хлопкова