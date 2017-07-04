«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Исаия 1:19).
Не то в стране, в природе и в судьбе, —
Нам следует задуматься о многом:
Все кризисы не сами по себе,
А это кризис отношений с Богом!
Все беды начинаются с семьи,
И в ней не к лучшему заметны перемены:
На детях отражаются бои,
На детях отражаются измены.
Как трудно выжить нынешней семье:
Реклама царствует, лишая нас покоя,
Журналы, книги, фильмы, интернет, —
Всё разрушает вечные устои!
Здоровье подрывается вином,
Развратом, и насилием, и прессой.
Мы проживаем в обществе больном,
На части разрываемом от стресса.
Так кто же в сердце нашем Господин?
И почему в нём зла скопилось много?
А выход есть, и он всего один, —
Покаяться и возвратиться к Богу!
Мы, как обычно, обвиняем всех:
И каждый больше судит, а не любит.
Есть главный враг, и это — личный грех —
Он, разлучая с Богом, душу губит.
Господь с грехом никак не совместим,
И Бог нас судит вовсе не из мести:
Иль мы покаемся и ближних всех простим,
Иль наша жизнь сгорит с грехами вместе.
Здесь, на земле, несчастий всех не счесть,
Хоть много слов про мир и человечность,
Но есть другая истинная весть:
«Покайтесь, веруйте, и Бог подарит вечность!»
Взывайте к Богу в истинной мольбе, —
Вникайте в Библию — изменитесь во многом.
Все кризисы — не сами по себе,
А это кризис отношений с Богом!
Лидия Антонычева