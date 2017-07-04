«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Исаия 1:19).

Не то в стране, в природе и в судьбе, —

Нам следует задуматься о многом:

Все кризисы не сами по себе,

А это кризис отношений с Богом!

Все беды начинаются с семьи,

И в ней не к лучшему заметны перемены:

На детях отражаются бои,

На детях отражаются измены.

Как трудно выжить нынешней семье:

Реклама царствует, лишая нас покоя,

Журналы, книги, фильмы, интернет, —

Всё разрушает вечные устои!

Здоровье подрывается вином,

Развратом, и насилием, и прессой.

Мы проживаем в обществе больном,

На части разрываемом от стресса.

Так кто же в сердце нашем Господин?

И почему в нём зла скопилось много?

А выход есть, и он всего один, —

Покаяться и возвратиться к Богу!

Мы, как обычно, обвиняем всех:

И каждый больше судит, а не любит.

Есть главный враг, и это — личный грех —

Он, разлучая с Богом, душу губит.

Господь с грехом никак не совместим,

И Бог нас судит вовсе не из мести:

Иль мы покаемся и ближних всех простим,

Иль наша жизнь сгорит с грехами вместе.

Здесь, на земле, несчастий всех не счесть,

Хоть много слов про мир и человечность,

Но есть другая истинная весть:

«Покайтесь, веруйте, и Бог подарит вечность!»

Взывайте к Богу в истинной мольбе, —

Вникайте в Библию — изменитесь во многом.

Все кризисы — не сами по себе,

А это кризис отношений с Богом!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.