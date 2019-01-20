Не только людям

Удовлетворяя свои желания, человек редко помнит об интересах других существ. Когда обустраивают берега, птицам негде гнездиться. К футбольному чемпионату истребили тысячи собак и кошек. Осенью нерадивые хозяева бросают своих питомцев на дачах. Кто-то назовёт это преступлением, а кто-то скажет: «Не о том беспокоитесь. Людей спасать надо, а у животных и души нет». Коль о душе и о спасении речь зашла, посмотрим, что говорит Библия о животных.

Согласно Писанию, между человеком и животными различий меньше, а сходства больше, чем думают многие. Конечно, человек создан по образу Божию. В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27). На человека возложена ответственность за Землю: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие 2:15). Ещё у человека есть свобода выбора, и от выбора первых людей «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Римлянам 8:22).

На этом основные отличия заканчиваются, теперь о сходстве. И человек, и животные, имеют дыхание жизни (Бытие 7:21–23), а потому названы «душой живой» (Бытие 1:20, 24, ср. 2:7). Умирая, и люди, и животные отдают дух и «в персть свою возвращаются» (Псалом 103:29, ср. Псалом 145:3, 4). «Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех… Всё произошло из праха и всё возвратится в прах», — писал мудрый Соломон (Екклесиаста 3:19, 20).

Человек имеет надежду на воскресение и вечную жизнь: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фессалоникийцам 4:16, 17). Про животных прямо такого не сказано, но и у них есть будущее: «…тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих… в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Римлянам 8:19–21). В конце концов, все наши преимущества мы не заработали, а получили в дар, гордиться здесь нечем.

О незаслуженных подарках Бога сказано много. «Милости Господней полна земля» (Псалом 32:5). Забота Творца о творении не прекращается. В 103 Псалме мы читаем, что как человек, так и аисты, серны, зайцы, львы и даже левиафан (чудище, сотворенное «играть» в море, — 103:26) имеют одного Подателя жизни, а, значит, достойны жить независимо от наших желаний. Эту же идею несёт рассказ о потопе: Бог повелел Ною спасти животных (Бытие 6:19, 20), а, когда воды ушли, вступил в завет не только с Ноем, но и «со всеми животными земными» (Бытие 9:10).

Господня милость проявилась и в Законе, который защищал как права людей, так и права животных. Так, субботний покой распространялся и на скот: «В седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осёл твой» (Исход 23:12). И земля каждый седьмой год должна была оставаться под паром, «чтобы… питались звери полевые» (Исход 23:11). Всякое творение Создателю дорого, и преступления против природы есть грех против Бога.

И, наконец, верх милости: «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Коринфянам 5:19). Жертва Христа снимает проклятие со всех, а потому всякая тварь получает надежду (Римлянам 8:19–21), о чём уже говорилось. Пророчества открывают, что союз Бога со Своим народом станет также и союзом людей «с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле» (Осии 2:18). Любовь Божья охватывает всех: двуногих, четвероногих, шестиногих, безногих, пернатых… А если в объятиях Бога мы не одни, то следует стараться беречь другие создания так же, как их бережёт Гос-

подь. Чем полнее мы это примем, тем меньше останется брошенных собак и кошек. «Праведный печётся и о жизни скота» (Притчи 12:10).

Сергей Хрибар

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.