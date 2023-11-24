Не упусти!

Подруги сдали детей бабушкам, няням или в садик, сами ходят на реснички и в бассейн, повышают квалификацию, умнеют, хорошеют и развиваются. А ты вся в кашках, супчиках, носочках и слюнявчиках. Ты многодетная мама. Что ж, у каждого своё счастье.

Быть мамой маленьких детей тяжело и физически, и эмоционально. Причём не важно, один у тебя ребёнок или три. Даже один малыш может поглощать всё твоё время. В современных реалиях многие мамы постоянно находятся в контакте со своими детьми, и в таких условиях практически невозможно сосредоточиться. Ты начинаешь варить суп и слышишь истошный крик: «Мааам!» Бросая всё, ты бежишь лишь для того, чтобы узнать, что у лего-человечка оторвалась рука. Пока ты решаешь эти вселенские проблемы, суп убегает, и ко всем делам добавляется ещё отмывание плиты. Знакомо?

Постоянный день сурка приводит к эмоциональному выгоранию, и тебе хочется скрыться на необитаемом острове, лишь бы никто не трогал.

Но… именно сейчас ты проживаешь уникальный период жизни. У тебя есть всего 6 – 8 лет, пока ты умнее Гугла, важнее лайков в Тиктоке и желаннее нового гаджета. Никто и никогда больше не будет смотреть на тебя с таким восхищением и обожанием. Ты кажешься детям каким-то могучим и всесильным существом, и это вдохновляет тебя становиться лучше, сильнее, честнее. Тебе доверена Богом эта маленькая жизнь, чтобы изменить, прежде всего, себя. И самое потрясающее — в том, что даже если ты ошибёшься, ребёнок простит тебя и не вспомнит об этом, потому что ты для него — самая хорошая мама на свете.

Но ты можешь пропустить это драгоценное время и опомниться тогда, когда чадо густым басом попросит у тебя денег на новый телефон. И тебе так захочется обнять, приласкать своего малыша, но он отмахнётся от тебя и побежит гулять с друзьями. Ты можешь потратить эти несколько лет на более важные для тебя вещи: карьеру, саморазвитие, листание ленты в соцсетях. Но в тот момент, когда нужно уже потихоньку отпускать ребёнка, давать ему больше самостоятельности, ты вдруг поймёшь, что ещё столько хочешь сказать ему. И тот материнский инстинкт, который заложен в тебе, никуда не денется, и тебя будет распирать от желания вмешиваться в чью-то жизнь. Можно и не заметить, как ты станешь советовать всем подряд, как жить и что есть на обед.

Сложно среди серых будней разглядеть красоту этого нежного возраста. Иногда тебя будет накрывать волна жалости к себе, но в эти моменты Бог обязательно пошлёт тебе ободрение через людей, книги или природу. Но главное, напоминай себе почаще, что это время скоро закончится. Пока ты ещё можешь побегать под дождём, понаблюдать за улитками, порадоваться последней ягодке малины на кустике и самой побыть немного ребёнком. А когда дети вырастут, у тебя будет предостаточно времени для себя. Желаю сил и вдохновения всем матерям!

Анастасия Подобуева

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.