Не успела начать переживать

Порой мы даже не подозреваем, что у нас есть проблема, а Господь уже работает над её решением.

Мы привыкли ждать ответа на свои молитвы. Есть нужда, есть просьба — есть ответ. И каждый раз так необычно встречаться с непредвиденным Божьим водительством и заботой. Наверняка о многих избавлениях и вмешательствах Небесного Отца мы даже не догадываемся. «Ещё нет слова на языке моём, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» (Библия, книга Псалтирь 138:4). Ещё даже не подозреваю о нужде своей, а Ты, Господи, уже разрешаешь её.

В то тёмное зимнее утро мы с сыном поднялись раньше обычного. Наступил день нашей плановой госпитализации в детскую областную больницу. Позади неделя тщательных приготовлений. На руках направление от педиатра, результаты ЭКГ, осмотра у специалистов, сданные анализы, в том числе на коронавирус. Сделаны копии документов в нужных экземплярах, нужно просто уложить их в сумку вместе с оригиналами. Осталось по мелочи: взять тапки, кружки с ложками, по пути купить воду в бутылках. Стук во входную дверь я, вся поглощённая делами, слышу фоном. Круговерть моих забот в голове прервал разговор соседа со свёкром, который за что-то его поблагодарил. Почему-то и этот непонятный диалог не озадачил меня вопросами: «С чем вдруг пожаловал сосед, да ещё в такое раннее время?»

А потом свёкор протянул мне мой паспорт в холодной обложке. В голове тут же погорячело. Я живо представила, как с сумкой и тремя пакетами мы с сыном стоим в приёмном покое, и нас разворачивают на выход из-за отсутствия моего паспорта. Хотя вряд ли бы мы выехали без него. Катастрофу я испытала бы уже через считанные минуты, если бы не пришёл сосед, когда взялась бы за сумку с документами. Оказалось, я обронила его накануне вечером, когда выходила из машины открывать ворота.

Эту историю можно скептически назвать обыденной. Обронила — поднял тот, кто нашёл, передал владельцу. Ничего сверхъестественного. Однако во мне тогда после лёгкой оторопи поднялась большая благодарность Богу. За заботу в этих суетных буднях в целом и за отзывчивого соседа, через которого пришла помощь. Я почувствовала себя горячо любимой дочерью, которую Небесный Отец берёг весь вечер и всю ночь. Ведь я узнала о своей проблеме только тогда, когда она была уже решена.

Подумать только, если бы пропажа обнаружилась вечером: скольких нервов и переживаний мне стоила бы предстоящая ночь. Я устроила бы дома настоящий переполох, подозревала бы детей, и уж точно не догадалась бы выйти в поисках паспорта во двор. В противовес пронёсшемуся в голове тревожному сценарию я провела ночь безмятежно и беспробудно, созвучно первым строкам девяностого псалма: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится…»

Юлия Вальтер, г. Калининград