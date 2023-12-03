Неблагодарный гость

Представьте себе, что по доброте душевной вы приютили у себя дома человека. Но этот гость ведёт себя весьма странно…

Этот человек спит на вашей кровати, питается вашими продуктами, моется в вашей ванной, пьёт воду из вашего колодца, гуляет по вашему саду. Он активно пользуется всем, что есть в доме, но при этом не приносит никакой пользы. Скорее наоборот: гость портит всё, к чему притрагивается, он постоянно топчет ваши грядки, ковыряется в них, выдёргивает посаженное вами, втыкает в землю какие-то трубы, пилит деревья, шумит, мусорит.

И при этом он игнорирует вас и ваши правила. Ведёт себя так, как будто вы и не существуете вовсе. Он не стесняется рассказывать всем, что вы умерли, а это его дом, он в нём хозяин и делает всё, что пожелает. Гость открыто ненавидит вас. И если бы ему только представилась возможность, он охотно прикончил бы вас.

Как вам такой гость? Если вы представили себе всю эту картину, то уже наверняка мысленно выставляете его за дверь. Сколько же можно такое терпеть?!

Но вот что удивительно: Бог терпит таких неблагодарных гостей у себя дома. В Библии сказано: «Господня — земля и что наполняет её» (книга Псалтирь 23:1). Миллионы людей живут на Божьей планете, греются под Его солнцем, ходят по Его травам, ощущают свежее дуновение Его ветра, купаются в Его море, любуются Его небом, Его восходами и закатами, эксплуатируют Его ресурсы и умудряются ненавидеть Его. При этом утверждают, что Его нет. Только странно получается: как можно ненавидеть того, кого не существует? Ведь знают люди, что есть хозяин, но по ряду причин предпочитают отрицать Его существование. Но милостивый Господь терпит их. Он каждый день даёт им увидеть новый рассвет и позволяет наслаждаться благами жизни; солнце Его восходит над всеми. Вот мы не стали бы долго терпеть у себя дома таких наглецов. Насколько же Бог милостивее, чем мы! Он не просто терпит, Он любит и говорит: «Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали…» (книга пророка Исаии 31:6). «Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (книга пророка Исаии 45:21, 22).

«Господь… долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 послание Петра 3:9).

Пересказала Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.