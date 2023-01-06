Необычное рождество судьи

Для судьи Блэра Рождество было таким же обычным, как и любой другой день. Он съедал рождественский ужин в одиночестве и никогда не дарил подарки. Никто о нём не заботился, и он не заботился ни о ком. Но всё изменилось…

Был канун Рождества, и судья задерживался в офисе.

— С Рождеством, господин судья! — сказала его стенографистка мисс Дженкинс, собираясь уходить домой.

Судья оторвал взгляд от своих бумаг и пробормотал:

— Что? Ах, да, спасибо, мисс Дженкинс.

Он даже не поздравил в ответ свою сотрудницу. В половине седьмого официант из соседнего ресторана принёс судье лёгкий ужин.

— С Рождеством, сэр! — обратился к нему официант, ставя поднос с едой перед пожилым джентльменом.

— Хм… Джордж, позвоните позже, чтобы забрать посуду, — ответил судья.

Джордж ушёл удручённым. Во время еды судья читал какие-то документы. Внезапно он выпрямился и с удивлением оглядел комнату.

— Что это было? — пробормотал он.

«Тук-тук, — раздался стук за окном. — Тук-тук-тук».

Судья встал, подошёл к окну и поднял штору. Ничего особенного он не заметил. Между зданием суда и школой было узкое пространство, и окно кабинета судьи выходило как раз на эту школу. Мужчина уставился на школьные окна, пытаясь что-нибудь разглядеть. Вдруг из темноты появился конец длинной деревянной палки, который дважды ударился об оконное стекло, в то время как судья смотрел на всё это в недоумении.

— Кто там? — спросил судья.

— Это я, — сказал очень тихий голос.

— Кто «я»? — строго поинтересовался судья.

— Лиза. Меня закрыли в классе. Думаю, уборщица решила, что все ушли, и заперла дверь. Я стучала и стучала, но никто меня так и не услышал.

Голос был тихим из-за всхлипов.

— Что же ты раньше молчала?

— Я кричала, но вы не слышали. Потом я вспомнила про указку и постучала ею вам в окно.

— Так, так, так! — сказал судья, зажигая спичку. — Выгляни из окошка, чтобы я смог увидеть тебя.

В окне показалось бледное личико с серьёзными голубыми глазами.

— Почему же никто тебя не искал? — спросил пожилой мужчина.

— У меня никого нет, — вздохнула Лиза. — Только старшая сестра, но она до позднего вечера работает в лавке мистера Роби.

— Думаю, я должен присмотреть за тобой. Ты голодная? — спросил он.

— Ужасно! — ответил тихий голос в темноте.

— Жаль, что ты не сказала об этом раньше, когда я ужинал, — сказал судья.

— Не могла докричаться до вас.

— У меня ничего не осталось, кроме крекеров и апельсина.

— О, апельсин! — вздохнула Лиза в восторге.

— Хочешь?

— Да, спасибо, — ответила девочка.

Судья вернулся к своему столу, взял пакет, высыпал в него крекеры, положил апельсин.

— Протяни указку, — сказал он.

Когда Лиза протянула указку к окну судьи, он подвесил на неё пакет. Девочка медленно притянула его к себе и начала хрустеть крекерами.

На старом лице судьи появилась улыбка. Он подошёл к столу, позвонил в полицейский участок и велел вызволить девочку.

— Скоро тебя выпустят, — сообщил он Лизе. — Теперь я должен работать, а ты лучше пока закрой окно.

— Тут очень темно, — дрогнул детский голос.

Судья вспомнил, как когда-то давно его маленький сын говорил ночью: «Так темно, папа. Побудь со мной». И судья оставался рядом с ним, держа его за руку, пока тот не засыпал. Но когда сын вырос, он женился на девушке, которая не понравилась судье, потому что была бедна. Старик хотел для сына жену побогаче. В итоге молодой человек ушёл из дома.

С тех пор судья перестал проявлять нежность к другим людям. Но маленькая девочка пробудила его воспоминания. Старик и маленькая девочка сидели у противоположных окон, наблюдая за снегом, который шёл всё сильнее и сильнее.

Пока они ждали приезда полиции, Лиза рассказала судье о том, что её старшая сестра заботилась о ней после смерти отца. В конце она даже сказала ему, что сэкономила 1 доллар и 25 центов на рождественские подарки. Она собиралась купить перчатки для своей сестры.

—А что тебе подарят на Рождество? — спросил судья.

— О, моя сестра что-нибудь придумает, — весело ответила девочка. — Скорее всего, она подарит что-нибудь полезное, вроде платья. Но точно не игрушки и не конфеты: они такие дорогие! Ей же ещё пришлось покупать продукты для рождественского обеда.

Лиза замолчала на мгновение, а потом продолжила:

— Знаете, мы хотим пригласить семью Мак Гафни на праздник. У них четверо детей, и они ужасно бедны. Мы угостим их нашим тыквенным пирогом и картофелем с подливкой. Сначала мы не думали их приглашать, еды и так мало, но потом сестра решила, что Рождество — время дарить счастье другим.

— Конечно, — ответил судья, чувствуя себя таким ничтожным, вспомнив о грубом ответе мисс Дженкинс и о том, как отослал бедного Джорджа без малейшего рождественского пожелания.

А тихий голос девочки всё говорил и говорил в темноте, всё больше смягчая сердце судьи.

— Завтра мне придётся обедать в одиночестве, — признался он.

— Бедный! — воскликнула девочка. — Может, у нас хватит пирога и картошки. Я спрошу сестру…

Громкий стук эхом пронёсся по зданию.

—За тобой пришли, — сказал судья. — Пойду встречу их.

И он исчез, оставив у себя в кабинете включённым свет, чтобы Лизе не было страшно. Вскоре огни залили коридоры, а минутой позже Лизу уже окружили двое полицейских, уборщица и полдюжины зевак.

— Отвезём девочку в участок, а оттуда домой, — сказал полицейский.

— Ну уж нет. Я сам позабочусь о ней. А вам всем счастливого Рождества! — сказал судья.

Офицер в недоумении посмотрел на судью: никогда раньше он не слышал от него добрых слов.

— Во сколько, ты сказала, сестра вернётся домой?

— Около десяти часов, сэр.

— Тогда у нас будет время, чтобы приготовить что-нибудь к столу, — ответил судья. — А потом мы позвоним ей.

Всё это было похоже на прекрасный сон: великолепный отель с цветами, хрусталём и серебром на прекрасных белых столах.

Когда всё было готово, судья вызвал такси и попросил водителя отвезти их к магазину мистера Роби. Оттуда высыпала толпа девушек. Лиза побежала за одной из них, одетой в старое пальтишко. В это время другая девушка крикнула:

— Марселла, Марселла Блэр, подожди. Лиза здесь!

Услышав это имя, сидевший в такси судья выпрямился и посмотрел в окно. Марселла Блэр! Это была Марселла Блэр!

Прежде чем Марселла осознала, что происходит, она оказалась в такси с Лизой и взволнованным пожилым джентльменом, который начал задавать вопросы:

— Кто твой отец? В честь кого тебя назвали Марселлой?

— В честь моего деда, — ответила ошеломлённая девушка. — Его звали Марсель Блэр.

Судья радостно сообщил ей, что он и есть Марсель Блэр, её дедушка. Всё было так неожиданно, что Лиза просто потеряла дар речи, спрашивая себя, не во сне ли это происходит…

В ту же ночь судья Блэр забрал к себе Марселлу и Лизу. На следующий день счастливая троица пригласила семью Мак Гафни разделить праздничный обед в большой столовой судьи. В тот вечер, когда новая маленькая семья сидела у камина, Лиза положила голову на плечо дедушки.

— Как мне повезло, что меня закрыли, дедушка, — сказала она. — Иначе ты никогда бы нас не нашёл.

Но судья, обняв одной рукой её, а другой Марселлу, покачал головой.

— Не называй это удачей, милая. Всё это сделал Бог.

По рассказу Тэмпл Бэйли

(из книги «Рожественские истории» издательства «Источник жизни»)

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.