Необычное рождество судьи

Для судьи Блэра Рождество было таким же обычным, как и любой другой день. Он съедал рождественский ужин в одиночестве и никогда не дарил подарки. Никто о нём не заботился, и он не заботился ни о ком. Но всё изменилось…
Был канун Рождества, и судья задерживался в офисе.
— С Рождеством, господин судья! — сказала его стенографистка мисс Дженкинс, собираясь уходить домой.
Судья оторвал взгляд от своих бумаг и пробормотал:
— Что? Ах, да, спасибо, мисс Дженкинс.
Он даже не поздравил в ответ свою сотрудницу. В половине седьмого официант из соседнего ресторана принёс судье лёгкий ужин.
— С Рождеством, сэр! — обратился к нему официант, ставя поднос с едой перед пожилым джентльменом.
— Хм… Джордж, позвоните позже, чтобы забрать посуду, — ответил судья.
Джордж ушёл удручённым. Во время еды судья читал какие-то документы. Внезапно он выпрямился и с удивлением оглядел комнату.
— Что это было? — пробормотал он.
«Тук-тук, — раздался стук за окном. — Тук-тук-тук».
Судья встал, подошёл к окну и поднял штору. Ничего особенного он не заметил. Между зданием суда и школой было узкое пространство, и окно кабинета судьи выходило как раз на эту школу. Мужчина уставился на школьные окна, пытаясь что-нибудь разглядеть. Вдруг из темноты появился конец длинной деревянной палки, который дважды ударился об оконное стекло, в то время как судья смотрел на всё это в недоумении.
— Кто там? — спросил судья.
— Это я, — сказал очень тихий голос.
— Кто «я»? — строго поинтересовался судья.
— Лиза. Меня закрыли в классе. Думаю, уборщица решила, что все ушли, и заперла дверь. Я стучала и стучала, но никто меня так и не услышал.
Голос был тихим из-за всхлипов.
— Что же ты раньше молчала?
— Я кричала, но вы не слышали. Потом я вспомнила про указку и постучала ею вам в окно.
— Так, так, так! — сказал судья, зажигая спичку. — Выгляни из окошка, чтобы я смог увидеть тебя.
В окне показалось бледное личико с серьёзными голубыми глазами.
— Почему же никто тебя не искал? — спросил пожилой мужчина.
— У меня никого нет, — вздохнула Лиза. — Только старшая сестра, но она до позднего вечера работает в лавке мистера Роби.
— Думаю, я должен присмотреть за тобой. Ты голодная? — спросил он.
— Ужасно! — ответил тихий голос в темноте.
— Жаль, что ты не сказала об этом раньше, когда я ужинал, — сказал судья.
— Не могла докричаться до вас.
— У меня ничего не осталось, кроме крекеров и апельсина.
— О, апельсин! — вздохнула Лиза в восторге.
— Хочешь?
— Да, спасибо, — ответила девочка.
Судья вернулся к своему столу, взял пакет, высыпал в него крекеры, положил апельсин.
— Протяни указку, — сказал он.
Когда Лиза протянула указку к окну судьи, он подвесил на неё пакет. Девочка медленно притянула его к себе и начала хрустеть крекерами.
На старом лице судьи появилась улыбка. Он подошёл к столу, позвонил в полицейский участок и велел вызволить девочку.
— Скоро тебя выпустят, — сообщил он Лизе. — Теперь я должен работать, а ты лучше пока закрой окно.
— Тут очень темно, — дрогнул детский голос.
Судья вспомнил, как когда-то давно его маленький сын говорил ночью: «Так темно, папа. Побудь со мной». И судья оставался рядом с ним, держа его за руку, пока тот не засыпал. Но когда сын вырос, он женился на девушке, которая не понравилась судье, потому что была бедна. Старик хотел для сына жену побогаче. В итоге молодой человек ушёл из дома.
С тех пор судья перестал проявлять нежность к другим людям. Но маленькая девочка пробудила его воспоминания. Старик и маленькая девочка сидели у противоположных окон, наблюдая за снегом, который шёл всё сильнее и сильнее.
Пока они ждали приезда полиции, Лиза рассказала судье о том, что её старшая сестра заботилась о ней после смерти отца. В конце она даже сказала ему, что сэкономила 1 доллар и 25 центов на рождественские подарки. Она собиралась купить перчатки для своей сестры.
—А что тебе подарят на Рождество? — спросил судья.
— О, моя сестра что-нибудь придумает, — весело ответила девочка. — Скорее всего, она подарит что-нибудь полезное, вроде платья. Но точно не игрушки и не конфеты: они такие дорогие! Ей же ещё пришлось покупать продукты для рождественского обеда.
Лиза замолчала на мгновение, а потом продолжила:
— Знаете, мы хотим пригласить семью Мак Гафни на праздник. У них четверо детей, и они ужасно бедны. Мы угостим их нашим тыквенным пирогом и картофелем с подливкой. Сначала мы не думали их приглашать, еды и так мало, но потом сестра решила, что Рождество — время дарить счастье другим.
— Конечно, — ответил судья, чувствуя себя таким ничтожным, вспомнив о грубом ответе мисс Дженкинс и о том, как отослал бедного Джорджа без малейшего рождественского пожелания.
А тихий голос девочки всё говорил и говорил в темноте, всё больше смягчая сердце судьи.
— Завтра мне придётся обедать в одиночестве, — признался он.
— Бедный! — воскликнула девочка. — Может, у нас хватит пирога и картошки. Я спрошу сестру…
Громкий стук эхом пронёсся по зданию.
—За тобой пришли, — сказал судья. — Пойду встречу их.
И он исчез, оставив у себя в кабинете включённым свет, чтобы Лизе не было страшно. Вскоре огни залили коридоры, а минутой позже Лизу уже окружили двое полицейских, уборщица и полдюжины зевак.
— Отвезём девочку в участок, а оттуда домой, — сказал полицейский.
— Ну уж нет. Я сам позабочусь о ней. А вам всем счастливого Рождества! — сказал судья.
Офицер в недоумении посмотрел на судью: никогда раньше он не слышал от него добрых слов.
— Во сколько, ты сказала, сестра вернётся домой?
— Около десяти часов, сэр.
— Тогда у нас будет время, чтобы приготовить что-нибудь к столу, — ответил судья. — А потом мы позвоним ей.
Всё это было похоже на прекрасный сон: великолепный отель с цветами, хрусталём и серебром на прекрасных белых столах.
Когда всё было готово, судья вызвал такси и попросил водителя отвезти их к магазину мистера Роби. Оттуда высыпала толпа девушек. Лиза побежала за одной из них, одетой в старое пальтишко. В это время другая девушка крикнула:
— Марселла, Марселла Блэр, подожди. Лиза здесь!
Услышав это имя, сидевший в такси судья выпрямился и посмотрел в окно. Марселла Блэр! Это была Марселла Блэр!
Прежде чем Марселла осознала, что происходит, она оказалась в такси с Лизой и взволнованным пожилым джентльменом, который начал задавать вопросы:
— Кто твой отец? В честь кого тебя назвали Марселлой?
— В честь моего деда, — ответила ошеломлённая девушка. — Его звали Марсель Блэр.
Судья радостно сообщил ей, что он и есть Марсель Блэр, её дедушка. Всё было так неожиданно, что Лиза просто потеряла дар речи, спрашивая себя, не во сне ли это происходит…
В ту же ночь судья Блэр забрал к себе Марселлу и Лизу. На следующий день счастливая троица пригласила семью Мак Гафни разделить праздничный обед в большой столовой судьи. В тот вечер, когда новая маленькая семья сидела у камина, Лиза положила голову на плечо дедушки.
— Как мне повезло, что меня закрыли, дедушка, — сказала она. — Иначе ты никогда бы нас не нашёл.
Но судья, обняв одной рукой её, а другой Марселлу, покачал головой.
— Не называй это удачей, милая. Всё это сделал Бог.
По рассказу Тэмпл Бэйли
(из книги «Рожественские истории» издательства «Источник жизни»)
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.