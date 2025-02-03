Неожиданная встреча

Жизнь порой сводит нас с «Сериками». Как мы реагируем на них?

Я люблю вокзалы. Вокзал — это целый мир. Я сижу и рассматриваю всё вокруг, потом принимаюсь за чтение. Вдруг замечаю чей-то пристальный взгляд. Смотрю — а напротив меня сидит мужчина, он задаёт мне тривиальный вопрос, я откликаюсь, и так завязывается разговор. Мужчине лет 40, короткая стрижка, одежда явно не по размеру, лицо в ссадинах, под глазом большой синяк. А в глазах — усталость, одиночество и боль. Сидящим рядом с ним людям явно не нравится его присутствие, вскоре место возле меня освобождается, и он просит разрешения сесть рядом. Разве я могу быть против?

Мужчину зовут Серик, он по национальности казах. Позавчера освободился из места заключения, бродил по городу, а вечером его ни за что побили праздно шатающиеся люди. Серик в отчаянии, он одинок, потерян, никому не нужен и не знает, как жить дальше. Но в его сердце теплится слабый огонёк, и он может вот-вот от лёгкого дуновения погаснуть. Огонёк — это его желание начать жить по-другому, но как, с чего начать? Он абсолютно не знает.

Сердце моё учащённо билось, когда вчера в церкви города Алматы я слушала проповедь о любви Христа, а в конце проповеди звучал призыв жить и служить во имя этой любви. Служение Богу заключается не в словах и не в одной лишь проповеди. Богу служат и те, которые облегчают страдания больных, поддерживают нуждающихся, утешают упавших духом и маловерных. Протягивают руки к тем, кто висит над пропастью и близок к погибели.

Тридцать лет тому назад я познала библейскую истину, и истина сделала меня счастливой и свободной. Я знаю Иисуса Христа. Он мой личный Спаситель. Я очень люблю Его и хочу Ему служить и покоряться Его воле.

Я знаю Христа, Который разрушает все преграды, все национальные предрассудки и учит любви ко всей человеческой семье. Иисус избавляет своих слуг от эгоистических интересов, Он упраздняет все государственные границы и искусственные разделения в обществе. Иисус стирает различия между своими и чужими, между друзьями и врагами, Он учит нас видеть в каждой нуждающейся душе своего брата.

Вечером сёстры во Христе, провожая в дорогу иногородних, вручили нам пакеты с едой.

— Ой, — сказала я, — зачем же так много, разве я это съем?

— Пригодится, вот увидите, — ответили они.

Точно, ещё как пригодилось. Спасибо, дорогие мои. Я отдаю пакет с продуктами Серику, и он принимается за еду. Он очень голоден. Я смотрю на него и радуюсь.

Рядом со мной сидит мужчина, который потерял почти всё: у него нет семьи, друзей, работы, дома. Одна мать где-то в далёком ауле. Он сидит в этом тёплом, светлом зале ожидания среди множества людей, но как он отчаянно одинок! Ведь никто не хочет встречаться с ним даже глазами или прикосновением рук. Я говорю ему о великом Боге, Творце неба и земли, о вечно любящем Отце небесном, Который так возлюбил этот грешный мир, что отдал Сына Своего единородного, чтоб никто не погиб, но имел жизнь вечную.

— И ты, Серик, крохотная частичка этого огромного мира, ради которого Иисус взошёл на Голгофу и умер на кресте, — Серик внимательно слушает.

— Мы погибнем навсегда, если не откликнемся на эту любовь, — говорю я ему.

Все окружающие нас люди — мужчины, женщины, молодые полицейские, сидевшие на своём посту у выхода, — внимательно наблюдали за этой картиной: мужчина-казах, худой, израненный телом и душой, с невыразимой тоской в угасших глазах, и немолодая русская женщина, скромно одетая: длинная юбка, куртка, берет, шарф, коса — в общем, ничем не приметная, хотя нет: большая Библия на её коленях и слово Бога в устах делали её приметной.

Господи, это всё Ты, только Ты! Как Ты прекрасен и неизменно добр к этому грешному миру! Этот мир — как огромный лепрозорий. Христос, как написано в Писании, пришёл исцелять больных, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Он не отказывал никому, кто жаждал Его исцеляющей силы. Христос знал, что умоляющие Его о помощи сами навлекли на себя недуг, но никогда не отказывал в исцелении и прощении. И когда благодать Христа касалась этих бедных душ, они сознавали свою греховность и часто исцелялись от духовной болезни точно так же, как от физических недугов. Евангелие и теперь обладает той же силой. Эта сила чувствуется, я вижу явно, как святая благодать касается сердца Серика.

— К нам на зоне каждую среду приходил пастор. Он молился обо всех, помолись и ты обо мне, — просит он меня.

Все разговоры вокруг нас давно прекратились, все голоса смолкли, окружающие смотрят на нас. Я беру его ладони в свои и молюсь. Сознание присутствия Бога наполняет моё сердце, я со слезами прошу Бога не оставить этого бедного, израненного, заблудшего Серика. Я прошу Иисуса, чтобы Он обустроил его жизнь и послал на его путь добрых и отзывчивых людей.

— Аминь, — слышу я в конце своей молитвы.

Прошло три часа, три драгоценных часа. Голос диктора сообщает о посадке на поезд Алматы-Павлодар.

— Ну, мне пора, — я беру свои вещи и встаю, — оставайся с Богом, Серик, только с Ним безопасно в этой непростой жизни.

Я смотрю: а глаза-то у него совсем другие. Я радуюсь.

Вдруг он приподнимается на цыпочки, обнимает меня и целует в щёку. Я направляюсь к выходу и, проходя мимо поста полицейских, слышу: «Рахмет, апа» («Спасибо, сестра»).

Спасибо Тебе, Бог, за встречу с Тобой здесь, на вокзале Алматы, спасибо за Серика, за полицейских, за всех окружающих людей, которые явились невольными, а может быть вольными слушателями. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за встречу с самой собой.

Ольга Гопп, г. Салехард