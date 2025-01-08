Неожиданный подарок

Тебе случалось находить что-то интересное в обуви?

Ричи было семь лет, и он очень любил Рождество.

Накануне праздника мама упаковывала последние подарки и попросила сына почистить её обувь. Вскоре с гордой улыбкой Ричи принёс блестящие туфли для проверки. Мама была так счастлива, что протянула ему монетку.

Утром, обуваясь, чтобы пойти в церковь, мама почувствовала, что в туфле что-то мешает. Сняв её, женщина обнаружила ту самую монетку, завёрнутую в небольшой листочек бумаги. На бумаге детским почерком было написано: «Я сделал это из любви».

Как была счастлива мама! Какой благородный сын растёт у неё! Она обняла Ричи и по дороге в церковь напомнила ему о самом большом подарке, который когда-либо дарили из любви. Знаешь, что это за подарок? Слушай…

Иисус был повелителем ангелов, Ему очень хорошо жилось на небе среди добрых и любящих Его существ. Но то, что происходило на нашей планете, Его огорчало. Здесь шли войны, болели и умирали люди.

Иисус очень хотел положить конец страданиям и злу. Вселенский закон говорил, что нарушение Закона достойно смерти. Люди нарушили Закон и должны были умереть, но у Иисуса был план.

И вот однажды произошло чудо из чудес: тишину пещеры огласил крик нового малыша, родившегося в мир. Это Сам Иисус стал человеком. Мы не можем понять, как Он это сделал, но Царь небес стал одним из нас. Как и мы, Он делал первые шаги, произносил первые слова, болел, испытывал чувство голода, жажды, трудился, учился, общался с разными людьми — добрыми и злыми. Он был крещён, ходил по сёлам и городам, рассказывая, что пришёл спасти мир от власти тьмы. Кто-то верил Ему, кто-то нет.

Иногда бывало очень-очень трудно. Иисус мог бы по первой просьбе снова оказаться на небе, но Он так любил людей, но не хотел оставить их. Иисус прошёл земной путь до самого конца. Злые люди убили Его. Умирая, Иисус просил Бога простить Своих убийц. Ты видишь: Он любил даже самых плохих! Только подумай: Он оставил небеса, чтобы спасти людей, а люди так с Ним обошлись! А что, если я скажу, что Иисус знал, что с Ним так плохо поступят? Он знал, но всё равно принял решение стать одним из нас. Благодаря этому мы спасены.

Да: теперь мы не должны умирать навсегда. Смерть — только короткий сон, от которого нас разбудит дорогой Иисус. Настанет день, и Он скажет всем, находящимся в могилах: «Просыпайтесь! Выходите! Когда-то я сделал для вас подарок, подарил вам Себя. Все, кто поверил Мне, воскресните для вечной жизни!» Это будет такой радостный день! Если ты хочешь быть на этом празднике, то не забудь принять самый большой подарок, сделанный из любви. Позволь Иисусу стать твоим другом. Разговаривай с Ним в молитве, читай о Нём в Библии.

Пусть самый большой подарок, сделанный из любви, не останется незамеченным тобою. Надеюсь, что ты уже догадался, что подарок этот — Сам Иисус, ставший человеком и родившийся на нашей планете беспомощным малышом в ту далёкую рождественскую ночь.

Пересказала Елизавета Черникова