Неравнодушные

«Помоги тем, кому это необходимо сегодня», — написано на сайте волонтёров «мывместе2020.рф». И многие люди откликаются. Кто-то жертвует средства, кто-то предоставляет транспорт, кто-то закупает продукты… Чем только ни занимаются волонтёры! Среди них много людей верующих, любящих и деятельных. Мы расскажем о служении некоторых из них в период пандемии.

Волонтёры ADRA шьют бесплатные маски для медицинских учреждений и пенсионеров

«Адвентистское агентство помощи и развития» (сокр. ADRA) в условиях борьбы с коронавирусом организовало проект, суть которого заключается в том, чтобы обеспечить масками ручного производства государственные медицинские учреждения России, а также людей старше 60 лет, находящихся в зоне особого риска.

Волонтёры из адвентистской церкви г. Нижнего Новгорода подключились к проекту по изготовлению масок. На территории города и области планируется распространить 6000 масок. Всего же ADRA запланировала изготовить 70000 масок и распространить их на территории России. В Нижнем Новгороде волонтёрам ADRA поступили заявки на изготовление масок от нескольких медицинских учреждений. Волонтёры проекта — профессиональные швеи. Они работают в условиях самоизоляции. Готовые маски проходят дезинфекцию и упаковываются.

В апреле была организована поездка в Бутурлинскую центральную районную больницу, которая находится в 80 км от Нижнего Новгорода. В этой поездке приняла участие в качестве волонтёра известная исполнительница христианских песен Светлана Малова, которая от себя лично подарила медикам диски со своими песнями. Всего сотрудники этого учреждения получили 500 средств защиты барьерного типа. Кстати, Светлана Малова в период пандемии проводит бесплатные онлайн-концерты, на которые приглашает всех желающих.

Волонтёры в Минеральных Водах

Служитель церкви г. Минеральные Воды Александр Антонов ещё до объявления режима самоизоляции узнал о сайте «мывместе2020.рф» и подал заявку для помощи пожилым людям, которые находятся дома. Спустя несколько дней он прошёл обучение и получил сертификат. Так Александр начал помогать пожилым людям, доставляя им продукты и лекарства. Вот что он рассказывает: «В г. Минеральные Воды я был одним из первых волонтёров помощи пожилым людям, смог познакомиться с руководителями молодёжных волонтёрских центров, сейчас мы сотрудничаем в этом направлении. У нашей церкви уже больше года есть страница в «Инстаграм» (@blagodaru_mv), посвящённая социальному служению, где мы рассказываем о своих благотворительных и социальных планах, проектах, публикуем фотоотчёты. Примерно через неделю после введения режима самоизоляции нам начали писать знакомые, которым мы помогали раньше, или просто жители города. Они просили о помощи. Вот несколько сообщений, которые мы получили в первый день:

“…нечем кормить дочку, которой один годик. Можете помочь нам хлебом и молоком?”

“…я мама двух детей 4-х и 15-ти лет. Знаю, что не отношусь к категории многодетной семьи, но на данный момент оказалась в трудной жизненной ситуации и прошу помощи… По состоянию здоровья пришлось уволиться с работы, только нашла подработку, и мы закрылись на карантин, денег не заплатили… И я уже думаю, что не заплатят, так как работала неофициально. Сейчас нет возможности выйти на работу. Пожалуйста, если есть возможность, помогите с продуктами”.

Читая эти сообщения, я молился о том, как помочь этим людям и другим, кому тоже нужна помощь. Спустя буквально несколько часов после молитвы познакомился в интернете с бизнесменом из соседнего города, который вместе с командой друзей-предпринимателей готовил продуктовые наборы для нуждающихся. Я ему написал, что у нас есть знакомые, которым нужна помощь, и он ответил, что можно приехать за продуктовыми наборами.

При встрече предприниматель спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что являюсь пастором церкви. После небольшой беседы он дал мне 20 продуктовых наборов для наших знакомых. В течение следующих двух дней мы все наборы развезли, и для нашего города выделили ещё 34 продуктовых набора.

В некоторых семьях ситуация была очень сложной. В одной семье (мама и десятилетний сын) мама потеряла работу, родственников нет, и они пытаются выжить на пособие 700 рублей в месяц. В другой семье практически нет мебели, вся семья спит на полу на тонких матрасах. Этой семье мы смогли помочь не только продуктами, но привезли и кровати для детей.

Вдохновляет, что о нашем служении узнают жители города и жертвуют деньги для тех, кто нуждается. На этой неделе наша церковь приобретёт ещё 50 продуктовых наборов: для повторной и первичной помощи. Бог нас благословил: мы планировали помочь 15 семьям, но Господь дал нам возможность помочь более чем сотне семей! Приглашаю всех по возможности включаться в волонтёрское служение, служение помощи тем, кто живёт рядом с нами».

У волонтёра жизнь кипит

Антону Бойкову, волонтёру из г. Волгограда, порой сложно припомнить, в какой именно день какую помощь он оказывал, потому что дел очень много. Вот что он рассказывает:

«Я участвую в нескольких волонтёрских проектах. В рамках проекта “Мы вместе” я покупаю и развожу продукты. Есть ещё проект по загрузке и отправке бесплатных продуктовых пайков по Волгограду и области. Вчера мы с ребятами-волонтёрами вчетвером загрузили 16 тонн пайков из “Ашана”. Завтра тоже еду на погрузку. Кроме этого, у меня есть знакомая в колл-центре. К ним иногда поступают нестандартные заявки, которые они не могут обработать. Тогда она обращается ко мне. Например, пару дней назад у дедушки 1926 года рождения (инвалид, проживает один) сломалась коляска. Ездил помогать ему чинить колёса. Был ещё звонок от женщины 50 лет, которая потеряла работу. Она работала на рынке неофициально, а теперь осталась без средств к существованию. У неё дочь студентка 17 лет. За три недели они съели всё, что было дома, а потом голодали. Звонит она, плачет. Я связался с братьями и сёстрами из церкви, мы закупили продукты, я отвёз и поддержал, как мог.

Обращалась ещё многодетная семья. Родители не были трудоустроены официально и потеряли работу. Жильё снимают. Дети все школьники. Мы закупили продукты и отвезли им.

Заявки каждый день поступают. Бывает, что кому-то нужно документ отправить по электронной почте, а для людей старшего возраста это проблема. Мы помогаем. Скучать некогда».

«Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение», — сказал когда-то Оскар Уайльд. Возможно, мы не готовы на что-то глобальное, но хоть чем-то помочь может каждый. Подумайте о том, чтобы стань волонтёром.

Подготовила Александра Третьякова

с использованием материалов сайта esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.