Нет пророка в своём отечестве

Библия говорит, что у Иисуса были братья и сёстры. Как складывались Его отношения с родственниками? Понимали ли они Его?

Когда в возрасте 30 лет Иисус оставил плотницкую мастерскую и вышел на служение, вести о Его жизни и трудах рождали у членов Его семьи недоумение и тревогу. Они слышали о том, что Он посвящал целые ночи молитве, что днём Его сопровождали огромные толпы людей, что у Него не оставалось времени даже на еду. Родственники видели, что Иисус истощает Себя непрестанными трудами. Некоторые даже побаивались, что Он повредился умом.

Слышали братья Иисуса и о том, что фарисеи обвинили Его в использовании помощи сатаны при изгнании бесов. Они болезненно переживали это поношение, которое касалось и их, родственников Иисуса. Они знали, какое смятение производили Его слова и дела; их не только тревожили Его смелые высказывания, но и возмущали наветы книжников и фарисеев. Решив, что Его надо переубедить или заставить прекратить такую деятельность, они заручились поддержкой Марии, полагая, что любовь Иисуса к матери позволит им повлиять на Него, и Он сделается благоразумнее.

Духовное упрямство

Как раз перед этим Иисус вновь совершил чудо, исцелив одержимого бесом, слепого и немого, и фарисеи вновь повторили своё обвинение: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского» (Евангелие от Матфея 9:34). Фарисеи с безрассудной яростью пытались оспорить учение Спасителя. Их раздражали доказательства Его силы и милосердия. Они не могли воспрепятствовать Спасителю совершать чудеса, они не могли заставить Его замолчать и не учить больше народ, но они сделали всё возможное, чтобы оклеветать Его и исказить Его учение.

Бог посылает людям свет, чтобы нам можно было исправить собственные ошибки и следовать правильным путём, однако, отвергая Его свет, человек слепнет, и его сердце ожесточается. Часто этот процесс происходит постепенно и почти незаметно. Свет приходит к людям через Слово Божье, через служение Его посланников или через прямое воздействие Его Духа. Но когда отвергается хотя бы один луч света, духовное восприятие притупляется, и последующее откровение света различается ещё меньше. Так мрак сгущается в душе, пока она совсем не погрузится во тьму. Подобное случилось и с этими иудейскими вождями. Они дошли до того, что приписывали труды Святого Духа сатане.

Как наши слова влияют на нас

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что наши же слова влияют на нас? Часто поддавшись внезапному побуждению, внушённому сатаной, люди облекают в слова свою зависть или подозрения. Они говорят то, чему, в сущности, и сами не верят, но произнесённое слово влияет на наши мысли. Оказавшись во власти самообмана, люди начинают считать истиной то, что было сказано ими по наущению сатаны. Изменить однажды высказанное мнение или суждение зачастую не позволяет гордость, и порой люди продолжают доказывать свою правоту до тех пор, пока сами в неё не уверуют.

Очень опасно произносить слова сомнения, опасно сомневаться в Божественном свете и критиковать его. Привычка легкомысленно и непочтительно критиковать влияет на человека, способствуя развитию неуважения и неверия. Многие люди, обременённые этой привычкой, не сознают всей опасности, таящейся в ней, до тех пор, пока не начинают критиковать и отвергать слова Святого Духа.

Кого Христос назвал матерью и братьями?

В то время как Иисус учил народ, ученики передали Ему, что Его мать и братья желают видеть Его. Зная, что было в их сердце, Иисус ответил: «Кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Евангелие от Марка 3:33­–35).

Все, принимающие Христа верою, связаны с Ним узами гораздо более тесными, чем родственные отношения. Такие люди становятся едины с Ним, как Он был един с Отцом. Духовные узы, связывавшие Иисуса и Его мать, которая верила Его словам и следовала им, были несравненно крепче их родственных связей. А братья не могли воспользоваться преимуществом родства с Ним до тех пор, пока они не приняли Его как своего личного Спасителя.

Неверие родных омрачало жизнь Иисуса

Какой огромной поддержкой были бы Христу Его земные родственники, если бы они уверовали в Него, посланца небес, и сотрудничали бы с Ним в деле Божьем! Их неверие омрачило земную жизнь Иисуса. Оно было частью той горькой чаши, которую Он выпил за нас.

Сын Божий глубоко скорбел, чувствуя вражду к благой вести, гнездившуюся в человеческом сердце. Особенно больно было Ему испытывать это в Своём доме. Братья желали, чтобы Он считался с их мнением, тогда как это совершенно не соответствовало Его Божественной миссии. Полагая, что Он нуждается в их советах, они судили о Нём с человеческой точки зрения и считали, что если Он не будет противоречить книжникам и фарисеям, то избежит неприятных споров. Они думали, что Он был в исступлении, когда претендовал на Божественную власть и осмеливался обличать грехи раввинов.

Неузнанный Бог

Своим ограниченным умом братья Иисуса не могли постичь Его миссию в этом мире и потому не могли разделить Его переживания. Их грубые, бесчувственные слова показывали непонимание истинного Его характера, сочетания в Нём Божественного и человеческого. Часто братья видели Иисуса огорчённым, но вместо того чтобы утешить Его, они ранили Его сердце своими словами и умонастроением. Всё это было пыткой для Его чуткой натуры. Его побуждения были превратно истолкованы, труды Его не воспринимались.

Выдвигая зачастую избитые и устаревшие философские идеи фарисеев, Его братья осмеливались учить Того, Кто знал всю истину и понимал все тайны. Они, не задумываясь, осуждали всё то, что были не в силах понять. Своими упрёками они испытывали Его терпение, и Его душа была огорчена и изнурена. Открыто исповедуя веру в Бога, они думали, что таким образом подтверждают существование Бога, а тем временем Сам Бог пребывал с ними — и остался неузнанным.

Облегчение в общении с Небесным Отцом

Непонимание, которое встречал Христос в собственном доме, доставляло Ему столь сильную боль, что Он с огромным облегчением покидал его. Был дом, куда Он любил приходить, — дом Лазаря, Марии и Марфы. Здесь, в атмосфере веры и любви, Его душа находила покой. Часто Иисус мог обрести облегчение только в одиночестве, в общении со Своим Небесным Отцом.

Те, кто встречает непонимание и недоверие даже в собственном доме, могут найти утешение, вспоминая, что Иисус перенёс то же самое. Он испытывает сострадание к таким людям: Он хочет, чтобы они обрели дружбу с Ним и утешение там, где Он Сам его нашёл, — в общении с Отцом.

Вы не сироты

Все, принимающие Христа как своего личного Спасителя, не оставлены сиротами, которым суждено в одиночестве переносить тяготы жизни. Христос принимает их в небесную семью. Он приглашает называть Его Отца своим Отцом, для Него они — младшие братья, дорогие сердцу Господа, связанные с Ним самыми нежными и прочными узами. Бог испытывает к ним великую нежность, превосходящую нежность родителей к беспомощному ребёнку.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.